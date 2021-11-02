Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Tatlısu’da Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine 09:30 ile 16:30 arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 10.00-11.00 saatleri arasındaki kesintiden Mutluyaka, Korkuteli, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası ile Dörtyol köyünün bir kısmı etkilenecek.