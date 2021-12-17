Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım çalışması nedeniyle yapılacak kesinti nedeniyle saat 09.30 ile yaklaşık 13.00 arasında Alsancak Turunçgil Sokak ve futbol sahası bölgesine elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Tatlısu Kulaksız Homes ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği açıklamasına göre, kesinti 10.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında uygulanacak.