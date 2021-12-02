Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Metehan Sınır Kapısı bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güney bölümüne 10:00 ile 14:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun duyurusunda göre kesinti şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.

Girne bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak. KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacak. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle: “Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali’nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta’nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları, Başpınar’ın doğu bölgesi.”

Güzelyurt bölgesinde de yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak “çürük direk değişimi” çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Kalkanlı köy camii ve civarı, Hacı Veli Apartmanları bölgesi ve Gepaz Apartmanları bölgesine elektrik verilemeyecek.