banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM Milletvekilleri sahada buluştu
KKTC takımı galip!
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangın yer yer sürüyor
KKTC 38 yaşında…
KKTC 38 yaşında
banner404

Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

KIB-TEK bugün yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

14 Kasım 2021 Pazar 09:30
Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle başkent Lefkoşa’da ve Boğaz bölgesinde geniş bir alana 8 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

banner341
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 08.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
“Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu bölgesi, K.T Müteahhitler Birliği Binasi, YarPlus civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve civarı, BRTK, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile Civarları ve Hamitköy Anıttepe bölgesi, Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Gönyeli Çemberi civarı, Göçmenköy bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve civarı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Maliye Bakanlığı bölgesi, KKTC Meclisi ve civarı, TC Büyükelçiliği, Mahkemeler bölgesi ve Ledra Palas bölgesi, Hamitköy, Dumlupınar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge ve Sera Fitness Salonu.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Kasım mesajları
15 Kasım mesajları
KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM Milletvekilleri sahada buluştu
KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM Milletvekilleri sahada buluştu
Hava durumu
Hava durumu
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar!
Lil Love Baby & Kids Boutique açıldı
Lil Love Baby & Kids Boutique açıldı
Canaltay: İskele-Çayırova duble anayolu 15 Kasım'a hazır
Canaltay: İskele-Çayırova duble anayolu 15 Kasım'a hazır
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sibel Tatar, İş’te Kadınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde” konferansına katıldı
Sibel Tatar, İş’te Kadınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde” konferansına katıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Navtex ilanına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Navtex ilanına ilişkin açıklama
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye’den gelen gazileri kabul etti
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye’den gelen gazileri kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim