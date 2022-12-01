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Bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak

KIB-TEK, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

01 Aralık 2022 Perşembe 15:41
Bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

KIB-TEK Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti yarın 09.00-12.00 arasında, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyularında yapılacak.

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