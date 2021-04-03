Bazı bölgelerde bugün ve yarın internet kesintisi olacak

Bazı bölgelerde bugün ve yarın, ses ve data hizmetinde kesinti yapılacak.

Boğazköy, Dikmen ve Pınarbaşı bölgelerinde bugün ve yarın elektronik iletişim hizmetlerinde kesintiler olacağı belirtildi.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan duyuruda, Girne -Lefkoşa arasındaki fiber optik kabloda çalışma yapacağından dolayı, Bogazköy, Dikmen ve Pınarbaşı santrallerinden hizmet alan abonelerin bugün ve yarın 09.00-13.00 saatleri arasında ses ve data hizmetlerinde kesintiler yaşayacağı belirtildi.