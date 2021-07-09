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Bazı bölgeler bugün elektriksiz!

KIB-TEK elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve hangi saatlerde yapılacağını açıkladı..

09 Temmuz 2021 Cuma 09:35
Bazı bölgeler bugün elektriksiz!

1- Lefke 3 saat elektriksiz
Lefke Hasan Efe Sokak ve Hacı Karaosman Sokak bölgelerinde yarın yaklaşık üç saat elektrik kesintisi olacak. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişimi nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Lefke Hasan Efe Sokak ve Hacı Karaosman Sokak bölgelerine elektrik verilemeyecek. 

2-Lapta-Başpınar dağ kısmı 6 saat elektriksiz 

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 – 16.00 saatleri arasında Lapta Başpınar Meydanı’nın (Yeni Camii) dağ kısmına elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerekiyor. 

3- Karaağaç-Esentepe'nin batı sahili 6 saat elektriksiz

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.30 – 16.30 saatleri arasında Karaağaç ve Esentepe’nin batı sahiline elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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