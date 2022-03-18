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Bazı bakanlık ve dairelerde görevden alma ve atamalar yapıldı
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Bazı bakanlık ve dairelerde görevden alma ve atamalar yapıldı

18 Mart 2022 Cuma 13:14
Bazı bakanlık ve dairelerde görevden alma ve atamalar yapıldı

BAZI BAKANLIK VE DAİRELERDE GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR YAPILDI

İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi’nde görevden alma ve atamalar yapıldı.

Görevden alma ve atamalarla ilgili kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Buna göre, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine 22 Ocak 2021’de atanmış olan Osman Bora Çağakan görevden alındı, yerine Niyazi Öztürk atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda Mete Topçu Bakanlık Müdürü görevinden alınırken, yerine Osman Bora Çağakan atandı. Mete Topçu, 15 Ocak 2021’den bugüne Bakanlık Müdürlüğü görevindeydi.

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü görevini 26 Ocak 2021’den beridir sürdüren Fuat Tek görevden alındı, yerine Mustafa Şenol Sütçü atandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi’nde ise Posta Dairesi Müdürlüğü mevkiinde 15 Mayıs 2021’den beridir bulunan Hasan Şentürk görevden alındı ve yerine Mete Topçu atandı.

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