"Bayramlarda şeker verilen çocuklar gibi gülümsemek istemiyoruz"

Engelli bireylerin hakları konusunda gerçekçi, eşitlikçi ve adilane adımlar atılmasını, insan onuruna yaraşır bir hayat yaşamak istiyoruz diyen Günay Kibrit, “Çok mu bir şey istiyoruz? Bu adımları atmayacaksanız da ‘Gölge Etmeyiniz Başka İhsan İstemeyiz Sizden’” şeklinde konuştu.

Dernek Başkanı Günay Kibrit, 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yeni bir 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftasına girmiş bulunmaktayız. Onlarca yıldır söylediklerimizi, taleplerimizi hep aynı nakarat misali bu hafta da yine tekrarlayarak bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Kibrit, salgından dolayı son bir buçuk yıldır tüm insanlığın büyük bir kısıtlama içerisinde yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarını ancak bu salgın döneminin engelli bireyleri daha fazla etkilemiş olduğuna işaret ederek, “zaten sokağa çıkma şansımızın ülkemizdeki mimari engeller yüzünden olmadığı aşikarken, şimdi tamamen eve kapanmış olduk. Tek tesellimiz herkesin bu durumu birebir empati etmiş olması ve günün sonunda bu farkındalıkla önümüzdeki engellerin kaldırılacak olma umududur” şeklinde konuştu.

Hükümetin engelliliği kronik rahatsızlıklar arasında görmemesi veya kabul etmemesi nedeniyle engellileri bireylerin aşı programına dahil edilmediğini ve aşı olmak için yaş sıralarını beklemekte olduklarını da açıklayan Kibrit, şöyle konuştu:

“Yaklaşık altı kusur aydır ülkemizde başlamış olan aşılanma çabaları hükümetimizin sağ olsun engelliliği kronik rahatsızlıklar arasında görmemesi veya kabul etmemesi nedeniyle evlerinde tamamen kapalı olan engellilerimiz aşı programına da dahil edilmemiş ve korku içerisinde aşı olmak için yaş sıralarını beklemektedirler. Oysa haksız olarak aşı olanların sayısı hiç de azımsanmayacak sayıda olduğu apaçık ayan beyan ortadayken vücut dirençleri sağlıklı insanlardan çok düşük olan bu insanlarımız bizi idare edenler tarafından hiçbir şekilde düşünülmüyor umursanmıyor. Hal böyle olunca da hep dediğimiz gibi bu toplumdaki engellilerin yok sayılışı devam etmekte, tanıdık, eş dost, dayı, ahbap, bizim örgüttendir statükosu bu zor şartlarda bir o kadar daha kendini göstererek devam etmektedir.”

“ÜLKEMİZ, NE YAZIK Kİ HER KONUDA OLDUĞU GİBİ ENGELLİLER KONUSUNDA DA ‘KRAL ÇIPLAK’ DURUMUNDA”

Günay Kibrit, ülkede ekonomik olarak zor zamanlar yaşanılan bugünlerde, yüzlerce kişinin geçici işçi veya farklı kadrolarda devlete istihdam edilirken, 2006 yılından beridir istihdam bekleyen 660 kişinin bir tekinin bile bu listelere girmediğine işaret ederek, şu soruları yöneltti:

“Buradan yeniden sormak istiyorum. Bu istihdam bekleyen engellilerimizden hiç mi sizlere sempati duyan, örgüt üyeniz olan, dayısı amcası tanıdığı olan birileri yok muydu da o listelerde hiçbir engellinin ismi yer almadı? Yoksa nasıl olmasa nakdi yardım veriyoruz evde kalsınlar ayak ortasında dolaşmasınlar diye mi düşünüyorsunuz?”

Kibrit, sivil toplum örgütleri olarak, olumsuz şartlar altında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için duyarlı vatandaşlardan gelen desteklerle ile canla başla çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, hükümete “sivil toplum örgütlerinin hali nedir diye hiç gündem yaptınız mı diye” sordu:

“Bu olumsuz şartlar altında engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalışan, duyarlı vatandaşlardan topladığı kuruş kuruş bağışlar ile onların yaşam kalitesini ve ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamaya çalışan sivil toplum örgütlerinin hali nedir diye hiç gündem yaptınız mı? Kapanmış olduğumuz dönemler de bile oralarda çalışanlarına hiç el uzattınız mı hükümet olarak? Yoksa biz sivil toplum örgütleri nasıl olmasa bağış topluyoruz çalışanlarımızın da maaşlarını bu bağışlardan ödeyebileceğimizi mi düşündünüz de dernekleri ve vakıfları bu destekten ayrı tuttunuz? Şunu bilmenizi isteriz ki bu dernek ve vakıflar iyi ki varlar. Sizin yapmanız gereken tüm destekleri, almanız gereken tüm sorumlulukları ve görevleri, güçleri oranında alıyorlar ve sizleri rahatlatıyorlar. Siz günlük rutin işlerinize, atamalarınıza devam ediniz diye, biz sivil toplum örgütleri duyarlı vatandaşların desteği ve katkısı ile üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz hiç merak etmeyiniz.”

ÜLKEMİZ, ENGELLİLER KONUSUNDA DA ‘KRAL ÇIPLAK’ DURUMUNDA”

Günay Kibrit, “ülkemiz, ne yazık ki her konuda olduğu gibi engelliler konusunda da ‘Kral Çıplak’ durumunda. Bundan dolayı biz engelliler olarak gelecekten de endişe duymaktayız” diyerek, şöyle devam etti:

“Sosyal adaletin, eşitliğin, hakkın olmadığı bir ülkede, hele de bir engelli olarak veya engelli çocuk sahibi olarak yaşamanın ne kadar zor olabileceğini artık siz düşünün. Bundan sonra toplumun tamamından, engelliler konusunda farkındalık, duyarlılık ve bunlar gibi süslü sözler duymak, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde’ veya ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda bizi idare edenlerin yanında fotoğraflarda birer biblo gibi durmak, bayramlarda şeker verilen çocuklar gibi gülümsemek istemiyoruz. Haklarımızın teslimi konusunda gerçekçi, eşitlikçi ve adilane adımlar atılmasını, insan onuruna yaraşır bir hayat yaşamak istiyoruz. Çok mu bir şey istiyoruz? Bu adımları atmayacaksanız da ‘Gölge Etmeyiniz Başka İhsan İstemeyiz Sizden.’”

