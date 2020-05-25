Bayramın ilk gününde 4 farklı yerde yangın!

Serdarlı köyünde dün saat 11.00 sıralarında 2 farklı noktada yangın meydana geldi..Polisin açıklamasına göre, yangın sonucu 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar yandı.

Gaziköy ağıllar bölgesinde çıkan yangında bin 500 adet rulo balya yandı..Polisin açıklamasına göre, saat 11.00 sıralarında çıkan yangın sonucu, 5 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlarla Yavuz Ceyda'ya ait 1500 adet rulo balya, 5 dönüm anız ve hayvan gübresi yanarak zarar gördü.

Tepebaşı köyünün Limitya mevkiinde bugün 15.30'da yangın meydana geldi.Yangın söndürüldü..

Bu arada Yiğitler, Vadili ve Paşaköy arasında çöplük alandan saat 14.45'te başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.Yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 250 dönümlük alan içerisinde bulunan çöp ve moloz atıklarıyla anız , biçilmemiş arpa ve balyalar yandı.