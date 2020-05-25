Bayramın ilk gününde 4 farklı yerde yangın!

Serdarlı köyünde dün saat 11.00 sıralarında 2 farklı noktada yangın meydana geldi..Polisin açıklamasına göre, yangın sonucu 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar yandı.
Tepebaşı köyünün Limitya mevkiinde bugün 15.30'da yangın meydana geldi.Yangın söndürüldü..
Bu arada Yiğitler, Vadili ve Paşaköy arasında çöplük alandan saat 14.45'te başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.Yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 250 dönümlük alan içerisinde bulunan çöp ve moloz atıklarıyla anız , biçilmemiş arpa ve balyalar yandı.