Bayrama acı başladık!

Lefkoşa - Dikmen Anayolu’nda saat 00.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, Lefkoşa’da sakin Ahmet Yıldırım’ın(E-24), yönetimindeki FY 547 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan FY 547 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Mustafa Coşkun Kuruçeşme ve Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki Mert Haluk Derin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

FY 574 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, saat 01:20'de yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Mustafa Coşkun Kuruçeşme ile Mert Haluk Derin ise yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor