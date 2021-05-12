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Bayram pandeminin gölgesinde kutlanacak

Bugün Arife..Bayram için hazırlıklar yapılıyor..

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:45
Bayram pandeminin gölgesinde kutlanacak
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Ramazan (Şeker) Bayramı yarın başlıyor. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı, Covid-19 salgını önlemlerinin gölgesi altında kutlanacak. Aile ziyaretleri çekirdek aile ile sınırlı olacak. 

İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan (Şeker) Bayramı namazı, ülke genelindeki tüm camilerde pandemi kuralları gereği toplu ibadet düzeninde değil, seyreltilmiş ibadet düzeninde maske, mesafe, hijyen tedbirleriyle saat 06.25'de kılınacak.

Ramazan ayında 30 gün boyunca tutulan orucun da bugün son günü... Bayram arifesi olan bugün, alışveriş yanında ikram için geleneksel çörek, tatlı ve yemekler yapılıyor. 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca bayramda sadece çekirdek ailede bayramlaşma yapılabilecek. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği de, vatandaşlardan, yaşlıları ve sevdiklerini korumak için herkesin mesafe ve maske tedbirini elden bırakmamasını ve açık mekanlarda kutlama yapılmasını istedi.

Mezarlıkların da ziyaret edildiği Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler de önlemler aldı.

Merkezi Cezaevi’nde ise Covid-19 önlemleri çerçevesinde bayram ziyaretleri yapılmayacak. Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumlara, bayram öncesi aileleriyle online görüşme sağlandı.

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POLİSİN BAYRAM ÖNLEMLERİ

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek.  

Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollü araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan, bayram süresince rehavete kapılmadan koronavirüs salgını kapsamında alınan tüm kurallara uymasını, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için sosyal mesafeyi korumasını istedi.

Sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk ve bayramda aile ziyaretlerinin sadece çekirdek aile sınırlı olduğunu anımsatan Polis, açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik ve benzeri etkinliklerin yapılmasının yasak olduğunu, ev içinde yapılacak olan her türlü sosyalleşme faaliyetlerinin azami 10 kişi ile sınırlandırıldığını, sokağa çıkma yasağının Pazartesi-Cumartesi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi gece saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında uygulandığını kaydetti.

Her yıl bayram dolayısı ile kurulan bayram yeri, lunapark, festival alanı ve benzeri etkinlikler de salgın nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 11:15
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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