Uzun yıllar sendikacılık geçmişi bulunan ve iki dönem CTP milletvekilliği de yapan Bayram Karaman, hayatını kaybetti.

72 yaşında hayatını kaybeden Karaman, bir süredir tedavi görüyordu.

Yakınlarından edinilen bilgiye göre, Karaman yarın öğlen namazının ardından Çatalköy’de toprağa verilecek.

Meclis internet sitesindeki özgeçmişine göre, 1 Ocak 1950 yılında Bitlis-Tatvan’da doğan Karaman, 1985 yılında turizm sektöründe örgütlü TÜRK-SEN’e bağlı Kıbrıs Türk Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri Sendikası (KOLEY-SEN) Başkanlığına seçildi.

TÜRK-SEN Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. TÜRK-SEN’i temsilen Sosyal Sigortalar İdare Meclisi üyeliğinde bulundu. KOLEY-SEN ve Turizm İş Sendikalarının 1991 yılında birleşmeleri ile kurulan Turizm Emekçileri Sendikası’nın Genel Başkanlığını yaptı.

14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler’den Girne Milletvekili seçildi. 1 Mayıs 2009’da milletvekilliği sona eren Karaman, evli ve iki çocuk babasıydı.