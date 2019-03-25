Lefkoşa, 25 Mart 19 (.): Bayraktar Ortaokulu’nda, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin katkılarıyla “Yarat-Üret-Kullan” sloganıyla proje yarışması düzenledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, uzunca bir süredir bu projeyi hayata geçirmek için canla başla çalışan öğrenciler ve öğretmenlerin, ürettiklerini bugün okul bahçesinde sergilediklerini belirtti.

Kocaismail, sınıflarca yapılan projelerin değerlendirmesinin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı denetmenleri tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI