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Bayrak Fm Yaz Konserleri’nin Üçüncüsü Dün Akşam Yapıldı

Lefkoşa, 27 Ağustos 19 : Bayrak FM Yaz Konserleri’nin üçüncüsü dün gece gerçekleştirildi. 

Bayrak Fm Yaz Konserleri’nin Üçüncüsü Dün Akşam Yapıldı

Lefkoşa, 27 Ağustos 19 : Bayrak FM Yaz Konserleri’nin üçüncüsü dün gece gerçekleştirildi. 

27 Ağustos 2019 Salı 12:15
Bayrak Fm Yaz Konserleri’nin Üçüncüsü Dün Akşam Yapıldı

Lefkoşa, 27 Ağustos 19 : Bayrak FM Yaz Konserleri’nin üçüncüsü dün gece gerçekleştirildi. 
Lefkoşa Surlariçi’nde, Lefkeliler Hanı’nda yer alan gecede, Dudu Pektunç, Osman Tuğsal, Erin Elizer, Sinan Güzen ve Grup Frekans sahne aldı. Sunuculuğunu sanatçı ve Bayrak FM Programcısı Kuzey Tarık ile Bayrak FM Programcısı Şirin Murçak’ın yaptığı gecede sanatçılar, orkestraları eşliğinde kendi eserlerini canlı olarak icra etti.
Gecede bir konuşma yapan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Bayrak FM’in kurulduğu günden bu yana Kıbrıslı sanatçılara verdiği desteği Yaz Konserleriyle taçlandırdığını, bu desteğin bundan böyle de artarak devam edeceğini söyledi. 

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Özkurt, Bayrak FM Yaz Konseri’ne gösterilen ilgiye teşekkür ederek, konserler serisinin 4’üncüsü için çalışmalara vakit kaybetmeden başlanacağını belirtti.
Gecede, Bayrak FM yöneticilerine ve kuruluşundan itibaren radyoda görev alan personele 25. yıl plaketleri verildi.
(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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