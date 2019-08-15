Bayrak Fm Yaz Konseri 26 Ağustos’ta…

Lefkoşa, 15 Ağustos 19 : Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 25’inci yaşını kutlayan radyosu Bayrak FM, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Bayrak FM Yaz Konserini 26 Ağustos’ta saat 20:00’de gerçekleştirecek.

Kurulduğu günden bu yana Kıbrıslı sanatçılara verdiği desteği sürdüren Bayrak FM, yaz konseri için, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, ülkemiz sanatçılarıyla beraber çalışacak.



BRTK’dan yapılan açıklamaya göre; Dudu Pektunç, Osman Tuğsal, Erin Elizer, Sinan Güzen ve Grup Frekans’ın sanatseverlerle buluşacağı 3’üncü Bayrak FM Yaz Konseri’nde, sanatçılar yine orkestraları eşliğinde kendi eserlerini canlı olarak icra edecek.Sunuculuğunu sanatçı ve Bayrak FM programcısı Kuzey Tarık ile yine Bayrak FM programcısı Şirin Murçak’ın yapacağı konser, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Lefkoşa Surlariçi’ndeki Lefkeliler Hanı’nda gerçekleşecek.(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI