Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Transit Uçuşlarda Yüzde 11 Büyüme Yaşandığını Açıkladı

“ERCAN TAVSİYELİ HAVA SAHASI, 1977’DEN BERİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE HİZMET VERİYOR”

Lefkoşa, 11 Mart 19 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ocak - Şubat 2018 transit uçuş toplamında 32 bin 325 trafik, Ocak-Şubat 2019 transit uçuşlarında ise 36 bin 94 uçuş olduğunu, transit uçuşlarda yüzde 11 büyüme yaşandığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında Ercan Hava Trafik Yönetim Merkezi'nde profesyonel hava trafik kontrolörlerinin verdiği hizmet kalitesinin uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde olduğu, geçmişte olduğu gibi gelecekte de güvenilir olmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nın, 21 Mart 1977 yılından beri güvenli bir şekilde hizmet verdiği, 3 Şubat 1975 yılından beridir Ercan Havalimanı’nın, aktif ve kullanılır olup Ercan'da profosyenel eğitilmiş kişiler ile hizmetin en iyisinin verilmekte olduğu vurgulandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Orta Doğu'ya bir köprü kuran Ercan güçlü bir şekilde büyümeye, sesini sektörde güçlendirmeye devam etmektedir. Ercan Tavsiyeli Hava Sahası 55 bin km2’lik alan içerisinde, ICAO kuralları nezdinde ihmalsiz hizmet verilmektedir.

GÜNLÜK TRAFİK 650-800

Çalışan personel havacılık kuralları çerçevesinde, profesyonelliğin gerektirdiği şekilde ve insani kurallar içerisinde hizmetin en iyisini vermektedir. Ercan’da çalışan ve trafik sistemini yöneten eğitimli hava trafik kontrolörlerimiz vardır. Kullanılan sistemler ise çağa uygun, gelişmiş sistemlerdir. 1992 yılında radarın Ercan'da kullanılmasıyla birlikte çok daha uzak noktalara hava trafik kontrol hizmeti verilmeye başlanılmış ve havacılık sektöründe dünyayla bütünleşilmiştir. Tanınmayan bir ülke olmamıza rağmen büyüyen bir hava trafiğini yönetiyoruz. Günlük trafiğimiz Ercan Havalimanı'nda 70-100, hava sahasında ise 650-800 olmuştur.

Ocak - Şubat 2018 transit uçuş toplamında 32.325 trafik, Ocak-Şubat 2019 transit uçuşlarında ise 36.094 uçuş olmuştur. Bu mukayeseden yola çıkarak transit ucuslarımızda %11 büyüme olduğunu göstermektedir”

Aktif olarak çalışan eğitimli hava trafik kontrolörlerinin, sırasında “Nicosia'nın” hatalarını da görerek onları her zaman uyardığı belirtilen açıklamada “Aslında eğitimli arkadaşlarımız bölgede bir sigorta rolündedir. Hiç bir politik söylemde bulunmamaktadırlar. Ercan Tavsiyeli Hava Sahası'nda gelişmiş sistemlerimizle verilen hizmette temel hedef uluslararası havacılık kuralları gereği emniyetli, düzenli ve hızlı trafik akışı sağlamaktır. Ercan, havacılık sektöründe, eğitilmiş personeli ile emin adımlarla büyüyerek hizmet vermeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

(GÖZ/YIL)