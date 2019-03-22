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Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi, Girne, Lapta Ve Alsancak Belediyesi Yetkilileriyle Toplantı Yaptı

TOPLANTIDA, KARŞIYAKA’DAN BAŞLAYARAK GİRNE’YE KADAR OLAN GÜZERGAHTAKİ TOPLU TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ SORUNLAR ELE ALINDI

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi, Girne, Lapta Ve Alsancak Belediyesi Yetkilileriyle Toplantı Yaptı

TOPLANTIDA, KARŞIYAKA’DAN BAŞLAYARAK GİRNE’YE KADAR OLAN GÜZERGAHTAKİ TOPLU TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ SORUNLAR ELE ALINDI

22 Mart 2019 Cuma 11:51
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi, Girne, Lapta Ve Alsancak Belediyesi Yetkilileriyle Toplantı Yaptı


TOPLANTIDA, KARŞIYAKA’DAN BAŞLAYARAK GİRNE’YE KADAR OLAN GÜZERGAHTAKİ TOPLU TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ SORUNLAR ELE ALINDI
Lefkoşa, 22 Mart 19 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi yetkilileri, Girne, Lapta ve Alsancak Belediyesi yetkilileriyle toplantı gerçekleştirerek, Karşıyaka’dan başlayarak Girne’ye kadar olan güzergahtaki toplu taşımacılık ile ilgili sorunları görüştü.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantı sırasında Güzelyalı Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve Karaoğlanoğlu Caddesi’ni kapsan söz konusu güzergahtaki durakların modernleşmesi, standartlaştırılarak engelsiz hale getirilmesi ve otobüs ile minibüslerin duraklar dışında yolcu indirip bindirmesinin engellenmesi konusunda çalışma başlatma kararı alındı.
Toplantıda, bu doğrultudaki çalışmanın mümkün olan en kısa zamanda tamamlanıp, Girne batı bölgesinde toplu taşımacılığın düzenli ve güvenli bir şekilde yapılması, bakanlığın, bölgedeki yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde uygulamaya koymak istediği önemli bir hedef olduğu kaydedildi.
(TUĞ/ŞEB)

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