Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Denizcilere Eksik Evrak Duyurusu

Lefkoşa, 5 Şubat 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa’da 1 Şubat’ta düzenlenen IV. Amatör Denizci Belgesi (ADB) - Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavında başarılı olanların isimlerinin bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını; katılımcıların isimlerinin karşısında bulunan eksik evrakları en kısa zamanda tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu listelerde eksik evrak (başvuru formu, kimlik-ehliyet fotokopisi, temiz kağıdı-adli sicil kağıdı) ve ödeme kodlarının (C kodu) da bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, evraklarını tamamlamayan veya belge harcı ödemesi yapmayanlara belge verilmeyeceği; ayrıntılı bilginin +90 392 601 15 35veya 0548 863 74 54 numaralı telefonlardan temin edilebileceği belirtildi.
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