Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı İle İtü-kktc Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 29 Şubat 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Protokole, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, protokol, kurumlar arasında beş yıl süresince işbirliği öngörüyor.



Protokol; iki kurum arasında bilimsel, toplumsal, sosyal ve kültürel, akademik, mesleki ve eğitim iş birliklerini geliştirmek, üyeler ve çalışanlar arasında toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı güçlendirmek, toplum yararına ortak projeler geliştirmek, ortak toplantı ve organizasyonlar düzenlemek ve benzeri konularda karşılıklı çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.Bakan Atakan, protokol imza töreni ardından Rektör Prof. Dr. Kahya’dan yerleşkede yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.Protokol imza töreninde; Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun ve İTÜ-KKTC Genel Sekreteri Dursun Koç hazır bulundu.

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