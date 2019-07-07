banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99635
ALTIN
253.126
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0612
EURO
6.3041
Oktay, Paşaköy’ü ziyaret etti
OKTAY, PAŞAKÖY’Ü ZİYARET ETTİ
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Çalıştığı iş yerini soydu
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİ SOYDU
Çukurova’da yangın
ÇUKUROVA’DA YANGIN
banner306

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan trafikte seferberlik çağrısı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan trafikte seferberlik çağrısı

07 Temmuz 2019 Pazar 10:47
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan trafikte seferberlik çağrısı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, eğitimli sürücülere ve sorunsuz alt yapıya ulaşana kadar herkesin trafikte birbirine saygı göstermesi, birbirini kollaması, bunun öncelikli görev olması gerektiğini kaydederek,  “topyekûn seferberlik” çağrısında bulundu.
Yolların standartlarının yükseltilmesi için çalışıldığını, şoför eğitiminde, ehliyet sisteminde, ceza sisteminde ciddi reformlar ortaya koymak üzere olduğunu açıklayan bakanlık, “Bu bozuk sistemi düzeltmek için adım attık, atıyoruz, atacağız. Ancak, trafikte şiddet kültürünün alt yapı yetersizliğiyle birleştiği bu noktada ihtiyacımız olan hep birlikte seferberlik. Eksikliklerimiz var ancak bunlar hemen veya istediğimiz hızla düzelmiyor diye bu acılara seyirci kalmamalıyız” vurgusunda bulundu.
Trafikte seferberliğe ihtiyaç olduğunun kaydedildiği Bakanlık açıklamasında, “Azami dikkat, azami özen” de denildi.
 “CİDDİ REFORMLAR ORTAYA KOYMAK ÜZEREYİZ”
Bakanlığın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Bu bir seferberlik çağrısıdır. Hem de topyekûn bir seferberlik. Öznesi de biziz, Kıbrıs Türk halkı. Canlarımızı trafik çarpışmalarında kaybetmeye, aileleri kahretmeye devam ediyoruz. Gidermek için canla başla çalıştığımız eksikliklerimiz var, ancak bunlar hemen veya istediğimiz hızla düzelmiyor diye bu acılara seyirci kalmamalıyız.  Her türlü imkansızlıklara rağmen yollarımızın standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. 
Bunun yanı sıra şoför eğitiminde, ehliyet sisteminde, ceza sisteminde ciddi reformlar ortaya koymak üzereyiz. Tüm eleştirilere veya alışılan statükonun devamından yana tavır alanlara rağmen geri adım atmayacağız.  Devletin diğer kurumları ile eşgüdüm içinde aksayan birçok noktayı düzeltme gayreti içindeyiz.  Atacağımız adımlar Hızla hayata geçecek, ama sonuçları hemen görünmeyebilir.”
“DEVİR ‘ŞİKAYET ETME’ DEVRİ DEĞİL”

banner317
“İşte tam da bu noktada ihtiyacımız olan şey acil seferberlik.  Devir ‘tek bilen’ olma, devir ‘şikayet etme’ devri değil” denilen açıklamada şunlar da kaydedildi:
“Eksikliklerimiz giderilip daha çağdaş daha modern bir altyapıya ve sisteme ulaşıncaya dek mevcut durumumuzun bilincinde hareket etmek zorundayız. Ülkemiz küçük, hız sınırlarına uygun ve yol durumunu gözeterek araç kullanırsak gideceğimiz yere en fazla 15 dakika gecikiriz. 
Hız sınırları kurallarına uyalım. Aşmayalım. Trafik kurallarına uyalım. Alkol almışsak direksiyon başına geçmeyelim. Dümen bizdeyse, gözümüz ve tüm dikkatimiz sadece ve sadece yolda olsun.  Birbirimizin polisi olalım. Uyaralım. Yetkili makamları uyaralım. ‘Arkadaşımızdır küser’, ‘abimdir darılır’, ‘hiç tanımam, bana ne’ demeyelim. Şimdi tam zamanıdır!”
“AZAMİ DİKKAT, AZAMİ ÖZEN”
“Azami dikkat, azami özen” vurgusunda da bulunulan açıklamada, şunlar da ifade edildi:
“Özne biziz, harekete geçelim. Geç değil. Şu andan tezi yok, bu seferberliğe önce kendimizden başlayalım. Çevremize bakalım… Harekete geçelim. Bu çağrımıza elbette eleştiri getirenler olacaktır. 
Bakanlık olarak yol güvenliğinden ehliyet sistemine, sabit radarlardan trafik eğitimine, araç muayene sisteminden kazalardaki alt yapı unsurunu en aza indirgemeye kadar, her alanda bu bozuk sistemi düzeltmek için adım attık, atıyoruz, atacağız. 
Ancak, trafikte şiddet kültürünün alt yapı yetersizliği ile birleştiği bu noktada ihtiyacımız olan hep birlikte seferberlik.  Hedefimiz olan eğitimli sürücüler ve sorunsuz alt yapı noktasına ulaşana kadar, birbirimize saygı göstermek, birbirimizi kollamak öncelikli görevimiz olmalı.”
 

Son Güncelleme: 07.07.2019 14:18
Anahtar Kelimeler:
Trafikte Seferberlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Külahoğlu: “Tatiller öncelikle, dinlenme zamanlarıdır”
Külahoğlu: “Tatiller öncelikle, dinlenme zamanlarıdır”
Çalıştığı iş yerinden yiyecek ve eşya çaldı, tutuklandı
Çalıştığı iş yerinden yiyecek ve eşya çaldı, tutuklandı
İskele Festivali Gençlik Yarışmasıyla devam etti
İskele Festivali Gençlik Yarışmasıyla devam etti
42. Güzelyurt Portakal Festivali’nde dün akşam dans ve kango jump gösterileri sahnelendi
42. Güzelyurt Portakal Festivali’nde dün akşam dans ve kango jump gösterileri sahnelendi
Abatay: “Tüm ilişkilerde ortak nokta birbirine saygı”
Abatay: “Tüm ilişkilerde ortak nokta birbirine saygı”
LBO’dan 80’ler Konseri
LBO’dan 80’ler Konseri
“Kısmet” 9’uncu kez Amerika yolcusu
“Kısmet” 9’uncu kez Amerika yolcusu
KKTC III. Yatırım Dayanışma Konseyi toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı...
KKTC III. Yatırım Dayanışma Konseyi toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı...
Girne Belediyesi yeni binası Eylül'de hizmete giriyor
Girne Belediyesi yeni binası Eylül'de hizmete giriyor
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim