Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti

ARIKLI, GÖREVİ CANALTAY’DAN DEVRALDI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanan Erhan Arıklı, bugün görevi Resmiye Canaltay’dan devraldı.

Teslim töreni, yeni Bakanlar Kurulu’nun Meclis’e sunulmasının hemen ardından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleşti.

Canaltay, Arıklı’ya yeni görevinde başarılarak dilerken, Arıklı, verdiği hizmetlerden dolayı, Canaltay’a teşekkürlerini sundu.

CANALTAY: “BU BAKANLIĞIN ÖNEMİNİ VE DEĞERİNİ BİLECEĞİNİZDEN EMİNİM”

Canaltay, yeni hükümetin ve kabinenin hayırlı olmasını dileyerek, Arıklı’nın yeni görevinde çok başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Görevde oldukları bir yıla yakın süre içerisinde başarılı bir çalışma yürüterek, uzun zamandır çözülmeyen sorunları çözdüklerini, bunu yaparken de, hiçbir baskıya boyun eğmeden, kamu kaynaklarının korunmasında büyük bir özveri gösterdiklerini söyleyen Canaltay, Arıklı’nın baskıya boyun eğmeyecek bir kişiliğe sahip olduğuna ve aynı hassasiyeti göstereceğine inanç belirtti.

“Ulaştırma Bakanlığı bana göre hükümetin en önemli bakanlığıdır. Çünkü bütün altyapı projelerinin olduğu ve ülkede köylüye, kentliye dokunabilen bir bakanlıktır” ifadesini kullanan Canaltay, Arıklı ve ekibinin bu bakanlığın önem ve değerini bileceğinden emin olduğunu söyledi.

Canaltay, son olarak, pandemi ve pandemi sonrasında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle can çekişen sektörleri koruma altına aldıklarını hatırlatarak, bu sektörlerin hayatta kalması için gereken özverili çalışmaların devam edeceğine inandığını ifade etti.

ARIKLI: “CANALTAY, TAKDİRE ŞAYAN BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU”

Yeni atanan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, Resmiye Canaltay’ın görevde olduğu süre boyunca, takdire şayan bir performans ortaya koyduğunu, kısa sürede çok önemli projelere imza attığını ve uzun zaman isteyen projeleri kısa sürede gerçekleştirdiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın öneminin bilincinde olduklarını söyleyen Arıklı, en büyük güvencesinin, bakanlıktan ayrılmış olsa bile, Resmiye Canaltay’dan destek alabileceği olduğunun altını çizdi ve “Hepimizin amacı ülkeye hizmet etmek. Kronikleşmiş sorunlara çözüm üretmek” dedi.

Bu arada Canaltay, görev süresindeki bakanlık icraatları ve hedeflerini yazılı olarak basınla paylaştı.

Bakanlar Kurulu’nun sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından açıklanmasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevim sona erdi.

Her şeyden önce, yeni kabineye başarılar dilerim.

Ülkemizin zor dönemden geçtiği bu günlerde, çok çalışmaya, üretmeye ve yenilikleri ülkemizle buluşturmaya mecburuz. Hangi görevde olursak olalım, milletvekili olduğumuzun bilincinde hareket edeceğim.

Kısa bakanlık dönemimde, yarım kalan projelerin tamamlanmasına, halkımızın kolayına olacak projelerin hayata geçmesine odaklandım.

Lefkoşa Çevre Yolu, İskele- Karpaz Yolu ve Güzelyurt- Lefke bağlantı yollarının tamamlanması ve ihale süreçlerinin başlaması bu dönemde hepimizin gurur duyacağı işler oldu.

Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti makamları ile birlikte çalışarak hızlı çözümler ürettik. Her aşamada tam bir uyum içerisinde çalıştığımız sayın Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sayın Adil Karaismailoğlu’na ayrıca teşekkür etmek isterim.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, faaliyet alanına bastığımız zaman, halkımız adına kamu kaynaklarının en iyi korunması gereken bakanlık.

Görevde olduğum her an, kamunun her kuruşuna sahip çıktım. Kimseye imtiyaz sağlamadım, yasa ve kanunlara ettiğim yemine sadık kalarak görev yaptım.

Yeni dönemde de bakanlık faaliyetlerini bu gözle izlemeye devam edeceğim.

Bu sürede görev yaptığım tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Yeni dönem, hepimize hayırlı olsun.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI RESMİYE EROĞLU CANALTAY (ŞUBAT 2021-ŞUBAT 2022)

22 Şubat 2021’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına atanan ilk kadın olarak görevi devraldım.

Sorumluluk alanı geniş, insanımızın yaşam kalitesiyle birebir bağlantılı konularda projeler üreten daireleriyle birlikte, ülke içi ve uluslararsı ulaşımdan sorumlu üç önemli daireyi bünyesinde barındıran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanmak, zorluklarla dolu ancak oldukça verimli bir sürecin başlangıcı oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na 2021 yılı için 369.5 milyon TL bütçe ayrılmasına rağmen, bu rakam halkın ulaşım altyapısında, telekomünikasyon ve bilişim altyapısında ve bakanlığın sorumluluk alanına giren diğer konulardaki beklentilerini karşılamaktan oldukça uzaktı.

Görevde olduğum kısa dönem içerisinde bir taraftan yarım kalmış karayolu projelerin önünü açıp kaldığı yerden devam etmesini, bazılarının tamamlanmasını sağlarken, bir taraftan da Kovid 19 salgının ortaya çıkardığı mali kaynak sıkıntısı ile zorluklarla mücadele ettik.

Tüm olumsuzluklara rağmen umut ve inatla halkımızın yaşam kalitesini biraz olsun iyileştirmek için gerekli olan pek çok projenin tamamlanmasını sağladık veya uygulama aşamasına getirdik, önemli projelerin de startını verdik.

Bu süreçte bana destek sağlayan, özverili çalışmaları nedeniyle başta bakanlığa bağlı olan dairelerimizin müdür ve personeline, bakanlığa bağlı kuruluşlarımızın başkan ve genel müdürlerine ve onların nezdinde tüm personele tek tek teşekkür ederim.

Buna ek olarak karayolları altyapısı ile ilgili konularda birlikte çalışma fırsatını bulduğum tüm belediye başkanlarımıza ve bakanlığın sorumluluğu altına giren konularda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine, bu süreçte sergiledikleri olumlu yaklaşım ve işbirliğinden dolayı ayrıca teşekkür ederim.

Son olarak kara, hava ve deniz ulaşım altyapısında maddi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, maddi desteğe ek olarak bilgi ve teknolojisini de bizimle paylaşan başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve ekibine, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye ve Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’ne ülkeye yaptıkları katkı ve gösterdikleri işbirliği nedeniyle şükranlarımı sunarım.

En büyük teşekkürü de halkıma etmek istiyorum. Onların sayesinde eksiklerimizi gördük ve en önemlisi bizleri motive ettiler. Daha iyisini ve güzelini elde etmek için canla başla çalıştıysak bu halkın desteği sayesinde olmuştur.

KARAYOLLARI

Göreve gelir gelmez bakanlıktaki çalışma arkadaşlarımla birlikte ilk olarak karayolu altyapısının iyileştirilmesini öncelikli hedeflerimiz arasında ilk sıraya yerleştirdik. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan KKTC Karayolları Master Planı Uygulama Protokolü kapsamında 322km’lik kırsal kesim yolunun yenilenmesini için çalışmaların başlamasını sağladık.

Bu çerçevede Ziyamet-Kaleburnu-Dipkarpaz hattının yenilenmesi çalışmaları başlatılmakla birlikte, Doğu Mesarya yenilenecek karayolu ağının önemli bir parçası olan Ercan Havalimanı-Gaziköy-Paşaköy-Vadili-Akdoğan hattında da yol yenileme çalışmalarının başlatılmasını sağladık.

322km’lik yol iyileştirilmesi kapsamında, Batı Bölgesi’nda; Ercan

Havalimanı-Gaziköy, Paşaköy-Vadili Yolu, Vadili-Akdoğan, Vadili- Turunçlu Yolu ve Havalimanı-Dilekkaya Yolunda çalışmalar sürüyor. Batı bölgesinde devam eden çalışmalarda şimdiye kadar 25km’nin üzerinde yol yapıldı.

Diğer yandan Doğu Bölgesi’nde; Ziyamet-Gelincik-Derince-Avtepe Yolu’nda ikinci kat asfalt serimi yapılırken, Yıldırım-Kuzucuk ve Boğaziçi- Kuzukcuk Yolu’nda çalışmalar başladı. Doğu bölgesinde şimdiye kadar 52.5km’nin üzerinde yol yapıldı.

322km’lik kırsal kesim yollarının yenilenmesine ek olarak 2012-2020 KKTC Karayolları Master Planı Revizyonuna dahil edilen ancak kamulaştırma sorunları nedeniyle yarım kalan yollardaki kamulaştırma sorunlarını teker teker çözüp projelerin yeniden başlamasını sağladık. Bunlar arasında 2012’de ihale edilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun 11km’lik bölümünde mevcut kamulaştırma sorunlarının çözülmesiyle birlikte yolu 20 Temmuz 2021’de trafiğe açtık.

Lefkoşa-Girne Anayolu ile Haspolat-Taşkent Yolu’nu birbirine bağlayan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun halkımızın hizmetinde sunulmasıyla birlikte zaman ve yakıttan tasarruf edilmesini sağlarken güvenli ulaşım imkânı da sunmuş olduk.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’na ek olarak yarım kalmış diğer duble yol projelerinin de yeniden uygulamaya konmasını sağladık. Bu bağlamda İskele-Çayırova Duble Yolu trafiğe açılma aşamasına gelirken, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun tamamlanamayan 7km’lik bölümünü ihalesi tamamlanmış ve yapım işleri başlamıştır. Özelde Lefke, genelde bölgenin kalkınmasına, rahat ve güvenli ulaşım hizmeti sunulmasına imkân sağlayacak yolun şimdiden bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dilerim. Yolun tamamlanmasının önünde duran ancak dokuz yıl boyunca çözülemeyen kamulaştırma sorunlarının çözülmesine olanak sağlayan yaklaşımları nedeniyle mal sahiplerine ve bu yönde çaba harcayan bölge halkına, sivil toplum örgütlerine ve Karayolları Dairemiz personeli ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin ve personeline şükranlarımı sunarım.

Buna ek olarak Girne-Alsancak Yolu’nun 1. Etabının tamamlanması için gerekli kaynak bulunmuş olup Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleye çıkması beklenmektedir.

Karayolları Dairesi’nin yerel kaynaklarla başlattığı Lefkoşa – Girne Anayolu Lavinyum Kavşağı ve Bağlantı yolu yapım işi ile Gönyeli Çemberi – Girne Boğaz Kavşağı Arası Bölünmüş Yolda Beton Oto-korkuluk Yapılması Yerine konması ve köprünün yıkılıp yerine yenisinin yapılması ve muhtelif yerlere yama yapılması işi tamamlanmıştır.

KKTC sınırları içerisinde yol projeleri hazırlanmasına yönelik mühendislik hizmetleri alımı; Karayolları Dairesi bünyesinde bulunan 7 adet kavşağın Taşkent Kavşağı, 13+700 kavşağı, Sanayi kavşağı, Ulukışla kavşağı, Hamitköy kavşağı, Lefkoşa- Gazimağusa yolu kavşağı, Dikmen Yonca kavşağı) aydınlatma işleri; Karayolları Dairesi sorumluluğundaki yollarda ot temizliği yapımı ve İskele-Çayırova arası Şebeke ve İsale Hattı Deplase 2.Etap Projesi yapım işleri ihale edildi.

İhale edilen diğer işler arasında plent altı asfalt alımı; Çatalköy – Esentepe – Tatlısu -Geçitkale Anayolu İyileştirme işi, Tirmen ve Tatlusu istinat duvarı yapım işi , Yamaçköy-Mallıdağ arası yolun iyileştirme işi; Yonca Kavşağı ve Gazimağusa arası yolun iyileştirilmesi ile DAÜ -DOĞA İlkokulu bağlantı yolunun yapım işi; KKTC Karayolları Dairesi Güzelyurt Şubesi Sorumluluğundaki yollarda yama Gemikonağı -Yeşilyurt Anayolu Üzerindeki Cengiz Topel Anıtı yanındaki yol kesiminde deniz tarafı taş tahkimat ve Geçitköy-Çamlıbel Anayolu bakım ve onarım işleri yapılması; Atatürk Öğretmen Akademisi – Ercan Hava limanı yol projesi yapımı işi ve Mevcut Ercan havaalanı ile Yeni Ercan havaalanı Anayol kavşağı altyapı şebeke inşa işleri yapımı ihale bulunuyor.

Bunlara ek olarak KKTC genelinde kullanım ömrünü tamamlamış ve trafik güvenliği açısından tehlike arz eden toplam 60 km uzunluğunda olan; Dipkarpaz-Apostolos Andreas Manastırı Yolu, Dikmen-Taşkent-Güngör Yolu, Topçuköy-Ardahan Yolu, Topçuköy-Altınova Yolu, Alayköy-Lefkoşa Bağlantı Yolu, Kalkanlı -Hisarköy Yolu ve Kayalar-Sadrazam Yolu’nun projelendirilmesi tamamlanmıştır. Önümüzdeki aylarda yapımına başlanacaktır.

Bunlara ek olarak trafik güvenliği açısından önemli projelerden biri olan Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Fuar Kavşağı’nın trafik sinyalizasyonu konularak düzenlenmesi için açılan ihaleye ne yazık ki başvuran firma olmadı. Bu nedenle söz konusu ihale Ocak 2022’ye kadar uzatıldı.

Karayolları bağlamında sonuçlandırdığımız projeler beni son derece mutlu ederken, mali kaynak yetersizliği nedeniyle sonuçlandıramadığımız projeler de o kadar üzmüştür.

Trafik güvenliği için elzem olan ada genelinde yol aydınlatmalarını bakım ve onarımı için talep edilen 600 bin TL verilmemiştir. Bunun yanında termo plastik boya ile yol çizimi ve uyarıcı tırtıl yapımı, bilgi verici levhalar ile standart trafik işaret levhalarının temini ve montesi, oto korkuluk temini ve montesi ve trafik kazalarından dolayı hasara uğrayan mevcut oto korkulukların tamiri için kaynak aktarılmazken, sanat yapıları ve yamalama için gerekli malzeme alımı ayrılan yetersiz kaynak nedeniyle asgari ölçüde yapılabilmiştir.

Yenilenmesi uzun zamandan bu yana talep edilen Dipkarpaz-Manastır Yolu için proje ihalesine çıkıldı. Önümüzdeki günlerde proje için imzalar atılacak.

SİVİL HAVACILIK

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen sivil havacılık alanında elimizdeki imkanlar dahilinde önemli uygulamalara imza attık.

Şubat-Kasım arası dönemde Ercan Havalimanı’na 3 bin 879 uçak inerken, havayolu ulaşımıyla gelen 456 bin 538 kişi ülkeye giriş yaptı.

Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Şubesi’ndeki personel eksikliğini gidermek amacıyla aynı dönem içerisinde 16 personel istihdam edilmiş ve Temel Hava Trafik Kursu için Ankara’ya gönderildi.

Sivil Havacılık Dairesi, yeni Ercan Havalimanı’nın yapımı sırasında kontrolörlük yapmış, Ercan Havalimanı’nın güvenlik protokolünün uluslararası standartlarda olması adına Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı hazırlanarak Meclis’e sevk edildi. Buna ek olarak Hava Trafik Kontrol Şubesi personelinin çok daha iyi şartlarda hizmet verebilmesini sağlamak adına Sivil Havacılık Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Ercan Havalimanı Hava Trafik Kontrol kabiliyetinin daha da geliştirilmesi adına Ercan SMART Binasının Türkiye genelindeki geliştirme programına dahil edilmesi için çalışma başlatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin KKTC’de yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ile yakın iş birliği içerisinde önlemler alındı. Bu amaçla Ercan Havalimanı Pandemi tedbirleri Genelgesi hazırlanarak yürürlüğe kondu. Pandemi süresince uçakların koordinasyonları sağlanarak iki uçak yolcusunun birbirine karışması engellenmiştir.

ERCAN SMART BİNA

Geçtiğimiz ay İstanbul’da düzenlenen 12’inci Ulaştırma ve Haberleşme Şura’sı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç vermiş, SMART Binasının güncellenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması konusunda gerekli adımlar atılmıştır.

YENİ ERCAN HAVALİMANI

Göreve geldiğim günden itibaren Yeni Ercan Hava Limanı ile ilgili tüm daire, kurum ve kuruluşla birçok toplantı gerçekleştirdim. Gerek grup olarak, gerekse bire bir yaptığım tüm toplantı ve görüşmelerde elde ettiğim bilgi ve doneler sonucunda Yeni Ercan Hava Limanı’nın 15 Kasım 2021’de kısmen olsa da açılması zor görünmektedir. Bunun nedeni ise gerek devletin gerekse üstlenici firmanın üzerine düşen yükümlülükleri zamanında yerine getirmemesidir.

Yeni Ercan Havalimanı’nın fiziki yapısının yüzde 71.11’i tamamlanırken havalimanının 2022’nin yaz aylarında tam kapasiteyle hizmet verecek şekilde açılması planlanmaktadır.

LİMANLAR

Görevde bulunduğum süre içerisinde Limanlar Dairesi’nin sorumluluğu altında bulunan konularda olumlu sonuçlar elde ettik. Girne Turizm Limanında Yakın Doğu Üniversitesine verilen yerde TEAL Gemisinin müzeye dönüştürülmesi için Yakın Doğu Oluşumu ile protokol imzalanırken, geminin müze olarak hizmet vereceği noktada altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Diğer yandan Gülseren Bölgesinde karaya oturan M/T RAWAN isimli petrol tankeri açık artırma usulü ile satılmıştır. Satılan tanker Shipyard Famagusta Ltd. tarafından yüzdürülerek Tersaneye çekilip parçalanarak hurdaya verilmiştir. Laguna Bölgesinde karaya vuran M/V CHRISDUL isimli geminin de açık artırma üslü ile satışı gerçekleştirilmiş olup Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlığından gerekli izinler alınmış ve söküm işlemleri tamamlanmıştır.

Buna ek olarak KADA Denizcilik Ltd’e kiralanan Gazimağusa Limanında mevcut eski Gümrük binası geri alınmış olup Gazimağusa Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Posta Dairesi, Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti Ltd. kullanımına verilmiştir. Binadaki tadilat süreci tamamlanmış olup Gazimağusa Liman Başkanlığı, Gazimağusa Paket Postanesi, Meteoroloji Dairesi ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti Ltd’nin Gazimağusa şubeleri bu binada hizmet vermeye başladı.

Limanlar Dairesi Müdürlüğünde ihtiyaç duyulan 2 adet I. Derece Kılavuz Kaptan alınmıştır.

Gazimağusa Limanında engelli bireylerin olta ile balık avlayabilmeleri için yer yapılmıştır. Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği ile imzalanan protokol çerçevesinde benzer engelli baklık avlama yerlerinin diğer limanlarımızda da yapılması taahhüt edilmiştir.

Buna ek olarak Girne Turizm Limanı sınır tellemesi ve duvar yenileme işleri için açılan ihaleye teklif sunan olmazken, 2018’den bu yana tam kapasiteyle çalışmayan dış aydınlatma sistemleri ve fiziki yapıların bakım onarımı için gerekli kaynak ayrılmamıştır.

Gazimağusa Limanı’nda konuşlandırılan iki römorkörün tamiri gerçekleştirilirken, Girne Turizm Limanı’nda bulunan römorkörlerin tamiratı için gerekli finansman ayrılmamıştır.

TELEKOMÜNİKASYON

Telekomünikasyon Dairemiz, arıza giderimi ve diğer rutin işler yanında dijitalleşme konusunda da çalışmalarını sürdürmüş ve fiberoptik altyapı ağının geliştirilmesi için projeler geliştirmiştir.

Dijitalleşme konusunda E-Devlet projesi ilerletilirken, 20 Temmuz 2021’de yeni E-Devlet binasının temeli atılmıştır. Türkiye’deki yetkililer ve firmalarla yapılan görüşmelerin yanı sıra ülkede dijital dönüşümün başlatılması adına KEİ Ofisi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türk-Sat ekipleriyle geçtiğimiz ay bir toplantı gerçekleştirildi.

Vadili ile Akdoğan santralları arası altyapı şebeke inşası ve fiber optik kablo tesis projesi ve Elexus Hotel ile Çatalköy-Tatlısu Yolunun 3. Km’si ile Karaağaç Köyü arasına döşenecek fiberoptik altyapı için ihale süreci devam etmektedir. Bunun yanında Yeni Ercan Havalimanına fiberoptik altyapı çekilmesi projesinin ihalesi devam ederken santral alımı konusunda süreç başlatılmıştır.

Bunun yanında 16 milyon TL tutarındaki her eve fiber optik kablo projesi, pilot bölgelerin belirlenmesinin ardından uygulanmaya başlanmıştır.

1001 YAZILIMCI PROJESİ

KKTC’de özellikle gençlerin genelde tüm vatandaşların kişisel gelişimleri için 1001 Yazılımcı Projesi hayata geçirilmiştir. Yazılım ve teknoloji ile alakalı pek çok alanda çevrimiçi eğitimlerin verileceği proje sayesinde gençlere ücretsiz sertifika alabilmelerinin önü açılmıştır.

Türkiye’deki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) işbirliği ile hayata geçirilen projeye Türkiye Cumhuriyeti önemli destek ve katkı sağlamıştır. KKTC kimliği olan herkesin Türkiye E-Devlet üzerinden eğitimleri alabilmeleri için altyapı çalışmaları sonuçlandırılmıştır.

“BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portalında” sunulacak olan eğitimler:

• Yazılım Dünyası,

• Sistem Dünyası,

• İşletme Dünyası,

• Kişisel Gelişim Dünyası,

• K12 Dünyası,

• Tasarım Dünyası,

• Güvenli İnternet Dünyası ve

• Regülasyon Dünyası olmak üzere 8 ana kategori altında 174 konu başlığında, toplam 86.201 dakika çevrimiçi eğitim içermektedir. Bu eğitimlerden bazıları; İleri Düzey Kodlama, Büyük Veri, Blokzincir (BlockChain), Yazılım Test Otomasyonu, Bilişim Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Bilgi Teknolojilerine Giriş, İleri Proje Yönetimi, Python İle Makine Öğrenmesi, HTML5 İle Web Geliştirme, Çocuklar İçin Yapay Zeka, Programlama Dilleri, Siber Güvenlik, Veri Bilimi, Web Geliştirme, İş Zekası ve Raporlama, Mobil Uygulama Geliştirme, Yazılım Testi, İşletim Sistemleri, Güvenli İnternet temalı eğitimlerdir.

TRAFİK DAİRESİ

Trafik Dairesi’nin yapı ve kapasitesi geliştirilmeye devam edilirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından başkanlığı yürütülen Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun etkinliği artırılmaya devam edilecektir. Eğitim, Denetim, Mühendislik, Acil Hizmetler, Açığa Çıkarma, Değerlendirme ve Teşvik unsurlarından oluşan Vizyon Sıfır Trafik Güvenliği Sistemi benimsenecektir.

Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği için oluşturulan online ödeme sistemi daha da geliştirilerek; Araç kayıt işlemlerinin randevu ile yapılması, izin kurulu işlemlerinin online yapılması ve sürüş ehliyeti ile ilgili işlemlerin internet üzerinden yapılabilmesi için çalışmalar tamamlanmış olup ihale sonuçlanma aşamasındadır.

Diğer yandan 50/2000 sayılı yasa tahtında kurulan İzin Kurulu, görev dönemimde beş kez toplanmıştır. Bu toplantılarda yeni “T” veya “Turistik T” izni verilmemiş, sadece salgın nedeniyle yaklaşık iki yıldır bekleyen yenileme ve devir talepleri onaylanmıştır.

Toplu Taşıma

KKTC’de en büyü kesikliklerden biri olan sistemli bir toplu taşımaya geçiş için işletmeciler ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde çalıştık ve KKTC Toplu Taşıma Master Planı’nın yazılması için ilk adımı attık. Amacımız işletmecileri tek bir çatı altında toplayıp ülkenin dört bir yanına ulaşım imkânı sağlayacak, modern ve güvenli araçlarla, akıllı duraklarıyla saat gibi çalışan bir sistem oluşturmaktı. Yerel paydaşların yanı sıra;

KKTC Toplu Taşıma Master Planının hazırlanmasına katkı koymak ve ulaştırma sektör temsilcileri ile bilgi alışverişinde bulunmak amacı ile Kocaeli Belediyesi, Düzce Belediyesi, Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsleri Derneği ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yetkililerinden oluşan heyeti ile görüşmelerimiz oldu. Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ile Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Türkiye’deki belediyeleri ziyaret ederek uygulamaları yerinde gördü.

Araç Muayene

Araç muayene istasyonlarının modernleştirilmesi ile ilgili proje, hükümet kararı doğrultusunda şekillendirilip uygulamaya konacaktır. Araç muayene sisteminin yenilenmesi doğrultusunda, daha uygulanabilir bir yapı oluşturulması için bakanlık olarak çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Yeni Ehliyet Sistemi

Yeni ehliyet sistemi ile ilgili çalışmalar, zamanında izlenen yanlış yöntem ve ardından pandeminin patlak vermesi nedeniyle karşılaşılan mali kaynak sıkıntısı nedeniyle hayata geçirilememiştir. Kısacası yeni ehliyet sisteminin Kasım 2020'de yürürlüğe girmemesinin nedeni ne idiyse, aynı neden bugün de geçerlidir. Yeni ehliyet sistemine geçişin maliyeti 2 milyon Eurodur. Bu kaynak bulunduğu anda yeni sisteme geçiş için tüm çalışmalar tamamlanmıştır.

KKTC E-DEVLET PROGRAMI

“KKTC e-Devlet Programı” (e-KKTC), kamu kurum ve kuruluşlarının e-Kurum’a dönüşmeleri, elektronik ortamda entegre bir e-Devlet hizmetleri altyapısının yazılım ve donanım olarak kurulması ve kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir yaklaşımla 7/24 kesintisiz ve güvenli bir şekilde bu altyapıdan sunulmasını hedefleyen, farklı projeleri bir çatı altında toplayan bütünsel bir dönüşüm sürecidir.

Kamu Sertifikasyon Merkezi, e-Nüfus ve e-Kimlik sistemleri canlı kullanıma başarı ile alınırken; Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi, Gümrük Bilgi Sistemi, e-Tüzel Projesi, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi projesi, e-Devlet Kapısı Projesi, Sağlık Bilgi Sistemi ve Kamu Yönetim Sistemi Projesi çerçevesinde gerekli eğitimler tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

POSTA DAİRESİ

Posta Şubelerinde daha kaliteli ve süratli hizmet verebilmek için fiber ağ bağlantısı çalışmaları başlatılmıştır. Fiber ağ bağlantısı kullanılacak 17 şubenin 8'inde Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili alt yapı çalışmaları bitmiş olup modemler satın alınmıştır. 8 Şubede kurulumlar son aşamaya gelmiştir. Geriye kalan 9 şubede işlemin sonlandırılabilmesi için modemler ile kabinlerin satın alınıp kurulması ve KamuNet ile Telekomünikasyon Dairesi'nin karşılıklı bağlantıları yapması kalmıştır. Fiber ağ bağlantısı halkımıza daha sağlıklı ve daha hızlı hizmet vermek amacı ile otomasyona bağlı şubeler arasından seçilmiştir.

Pandemi nedeniyle kaynakların büyük bölümünün sağlık harcamalarına aktarılması nedeniyle ertelenen IV. Derece posta memurluğu sınavımız, 20 Mart 2022 tarihinde Kamu Hizmeti tarafından yapılıyor. Dağıtım aracı alımı için ise Maliye Bakanlığı tarafından 1 milyon TL bloke verildi. Bu kaynak ile 10 motosiklet ve iki panel van alımı yapılacaktı ancak dövizin yükselmesiyle sadece 2 panel van alınabilecek. Bu konuda önümüzdeki hafta Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ihaleye çıkacak.

Buna ek olarak uygunsuz şartlarda hizmet vermeye çalışan Girne Paket Postanesi, Girne Turizm Limanı’nda Girne Liman Başkanlığına ait binaya taşınarak burada hizmet vermeye başlamıştır.

Yük konteyneri içerisinde hizmet veren Gazimağusa Paket Postanesi ise Gazimağusa Limanı içerisinde KADA’ya ait olan binanın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından buraya taşınarak çok daha iyi şartlarda halkımıza hizmet vermeye başlamıştır.

METEOROLOJİ DAİRESİ

İklim değişikliğinin bilimsel olarak kabul gördüğü ve bu yönde ülkeler tarafından kolektif politikaların uygulanmaya başlandığı günümüz dünyasında meteoroloji hizmetlerinin önemi artmasına rağmen maddi kaynak yetersizliği nedeniyle bu dönemde Meteoroloji Dairesi’nin ajandasında bulunan projelerde ne yazık ki herhangi bir adım atılamamıştır.

Meteoroloji Dairesi’nin daha iyi şartlarda ve uluslararası standartlarda hizmet verebilmesi için; münhal kadrolarının doldurularak personel açığının giderilmesi, dairenin teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, Dairemize ait Kalibrasyon Merkezi kurularak, kullanılan tüm alet ve cihazların kalibresi yapılması ve T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TC Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile işbirliği geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dairemizin bir diğer hedefi ise Sismoloji Bölümünün teşkilat şeması değiştirilerek ve personel sayısı artırılarak kesintisiz çalışma düzenine geçilmesidir.

Ayrıca Türk Devletleri Meteoroloji Birliğinin oluşturulması için de üzerimize düşen görevler eksiksiz yerine getirilmeye çalışılacaktır.

PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ

Geçtiğimiz bütçe yılı içerisinde, Planlama ve İnşaat Dairesi kadrosuna 6 Mimar ve 4 İnşaat Mühendisi münhal süreci tamamlanarak Daire bünyesine katılmaları sağlanarak, yaklaşık 14 senedir beklenen personel takviyesi ile Daire yapısı güçlendirilmiştir.

2021 yılı içerisinde Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından proje kontrollüğü, tamir/tadilat ve ilave inşaat projeleri, yapım işi kontrollüğü, keşif ve metraj çalışmaları, teknik rapor düzenleme, doğrudan alım yapılan yapım işlerinin onayı gibi pek çok faaliyet yürütülmüştür.

Bu dönem içerisinde Dairemiz tarafından kontrollüğü yapılarak tamamlana işler içerisinde; Güzelyurt Hastanesi 3.ncü etap İhalesi başta olmak üzere, Engelsiz Yaşam Evi II. Etap Projesi Yapım İşleri, 11 Adet İglo Tipi Depo Yapılması, Tiyatrolar Binası Karkası, Şehit Teğmen Doğuş Uran Çiftliği Küçük Baş Ağıl Projesi gibi pek çok farklı sektöre ait projeler yer almaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havaalanı İşletme Haklarının devredilmesi İhalesi kapsamında, ALT YAPI KONTROLLÜK TEŞKİLATI ve ÜST YAPI KONTROLLÜK TEŞKİLATI kapsamında kontrollük hizmetleri devam etmekte, Yeni Ercan Havalimanın proje ve şartnamelere göre tamamlanması hedeflenmektedir.

HEDEFLER NELERDİ: