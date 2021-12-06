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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 2021-2022 motorlu araçlar muayene çizelgesi uyarınca araçların plaka numaralarına göre muayene tarihlerini açıkladı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 10:00
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru

Motorlu araçların 2021-2022 yılı muayene çizelgesi, değiştirilmiş şekliyle 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün 64. maddesi uyarınca, bakanlığa bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Motorlu Araçlar Mukayyitliğince düzenlendi.

Çizelgedeki tüm araçların belirtilen tarihlerde Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’deki Polis Müdürlüklerine bağlı araç muayene merkezlerinde muayeneden geçirilmesi gerekiyor.

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Seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesinden https://bub.gov.ct.tr/ online ödenebiliyor.

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Son Güncelleme: 06.12.2021 11:24
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