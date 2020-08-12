Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı: “araç Kayıt, Muayene Ve Ruhsatlandırma Şubesinde Covid-19 Pozitif Vaka İddiası Asılsızdır”

Lefkoşa, 12 Ağustos 20 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bugün bazı internet gazetelerinde “Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinde Covid-19 pozitif bir vaka olduğu” iddiasıyla yayınlanan haberin asılsız olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz süreçte halkımızı gereksiz yere paniğe sevk eden bu tür haberlerin, yetkili makamlardan teyit alınmadan yayınlanmaması konusunda basın kuruluşlarımızın daha özenli davranmalarını önemle rica ederiz” denildi.

(EMR/ŞEB)