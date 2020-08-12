Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı: “araç Kayıt, Muayene Ve Ruhsatlandırma Şubesinde Covid-19 Pozitif Vaka İddiası Asılsızdır”

Lefkoşa, 12 Ağustos 20 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bugün bazı internet gazetelerinde “Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinde Covid-19 pozitif bir vaka olduğu” iddiasıyla yayınlanan haberin asılsız olduğunu bildirdi.
(EMR/ŞEB)
Lefkoşa, 12 Ağustos 20 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bugün bazı internet gazetelerinde “Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinde Covid-19 pozitif bir vaka olduğu” iddiasıyla yayınlanan haberin asılsız olduğunu bildirdi.
Lefkoşa, 12 Ağustos 20 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bugün bazı internet gazetelerinde “Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinde Covid-19 pozitif bir vaka olduğu” iddiasıyla yayınlanan haberin asılsız olduğunu bildirdi.
(EMR/ŞEB)