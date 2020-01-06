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Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı, Adb Ve Kmt Öperatörlüğü Sınavında Başarılı Olanlardan Sistemdeki Arıza Nedeniyle Ödeme Alınamadığını Duyurdu

Lefkoşa, 6 Ocak 19 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 13 Temmuz 2019 ve 19 Ekim 2019’da yapılan Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavında başarılı olup belge almaya hak kazananlardan sistemdeki arızadan dolayı ödeme alınamadığını bildirdi.

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı, Adb Ve Kmt Öperatörlüğü Sınavında Başarılı Olanlardan Sistemdeki Arıza Nedeniyle Ödeme Alınamadığını Duyurdu

Lefkoşa, 6 Ocak 19 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 13 Temmuz 2019 ve 19 Ekim 2019’da yapılan Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavında başarılı olup belge almaya hak kazananlardan sistemdeki arızadan dolayı ödeme alınamadığını bildirdi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 16:32
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı, Adb Ve Kmt Öperatörlüğü Sınavında Başarılı Olanlardan Sistemdeki Arıza Nedeniyle Ödeme Alınamadığını Duyurdu

Lefkoşa, 6 Ocak 19 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 13 Temmuz 2019 ve 19 Ekim 2019’da yapılan Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavında başarılı olup belge almaya hak kazananlardan sistemdeki arızadan dolayı ödeme alınamadığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, sistemde oluşan teknik arıza nedeniyle ödeme “C” kodu listelerinin silindiğini, listelerin yeniden oluşturulması için çalışmaların devam ettiği, yeni “C” kodu listelerinin oluşturulması ile birlikte katılımcılardan ödeme alınabileceği kaydedildi.

(ID/SEL) FOTOĞRAFLI
 

Son Güncelleme: 06.01.2020 19:34
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