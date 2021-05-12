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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:45
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, “Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız” diyen Canaltay, Kıbrıs Türkü için, bayramların bir geleneğin sembolü olduğuna işaret etti. 
“Bayramları, bizleri bir arada tuttuğu için severiz. Bayramlar bizlere aidiyetlerimizi hatırlattığı için severiz” diyen Canaltay mesajında şöyle devam etti:
“Çocuklarımızla, büyüklerimizle kaynaştığımız günlerdir bayramlar. Geçmişimizi ve geleceğimizi simgeler. Bütün uğraşımız da aslında, geçmişten aldığımız mirası, geleceğe güvenle taşımak içindir. 

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Bir bayramı daha bu duygularla kutluyoruz. Güzel günlere olan inancımızla sevdiklerimizle olacağız. 
Bir anne duyarlılığı ile, halen pandemi dönemi içerisinde olduğumuzu da hatırlatmak isterim. Bu bayram sevgimizi, saygımızı mesafe kuralını ihlal etmeden göstereceğiz. 
Özellikle gençlere çağrım, sakın ola trafik kurallarını ihlal etmeyin. Alkollü araç kullanmayın. Bayram, hiçbirimize zehir olmasın. Polisimizle istişare içerisinde, bu bayram da sıkı denetimler yapılacağını vurgulamak isterim. 
Büyüklerimizi, bu bayram da koruyarak seveceğiz. Ramazan ayı boyunca ibadetini eksiksiz yerine getiren herkesin dualarını Allah kabul etsin. Birlik ve bütünlüğümüzün sembolü Ramazan Bayramı’nızı gelecek güzel günlere olan inancımla bir kez daha kutlarım”
 

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Son Güncelleme: 12.05.2021 16:56
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