Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan Alsancak’ta Girne Batı Çevre Yoluyla ilgili toplantı yaptı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bugün öğle saatlerinde Alsancak’a giderek yetkililer ve bölge sakinleriyle, yakında inşasına başlanacak Girne Batı Çevre Yolu konusunda toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı sırasında Girne Çevre Yolu’nun bittiği noktadan Lapta’ya kadar olan projenin çizimleri paylaşılırken, özellikle esnafın çalışmalar sırasında mağdur olmayacağı ifade edildi.

Toplantıya Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölge esnafı ve vatandaşlar katılırken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun, Karayolları Dairesi Müdürü Serhan

Kazmacı ve Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.

