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Bayındırlık Bakanı Canaltay, İskele’de muhtarlarla buluştu

26 Kasım 2021 Cuma 20:30
Bayındırlık Bakanı Canaltay, İskele’de muhtarlarla buluştu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Dipkarpaz Köyü ile Apostolos Andreas Manastırı arasındaki güzergahta yol çalışmalarına başlama aşamasına gelindiğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve bölge muhtarları ile görüştü. Görüşmede İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da hazır bulundu.

İskele Belediyesi’nde gerçekleşen görüşme öncesinde konuşan Canaltay, yol altyapısı konusunda ülkenin her bölgesine dokunmayı amaçladıklarını belirtti.  

Boğziçi-Kuzucuk ve Kuzucuk-Yıldırım yollarının sıfırdan yapılması, Sınırüstü-Aygün-Kuzucuk-Ötüken hattında da iyileştirmeler yapılması için projelerin hazır olduğunu belirten Canaltay, Karpaz bölgesindeki yol yapım çalışmalarının, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü çerçevesinde devam ettiğini kaydetti.

DİPKARPAZ APOSTOLOS ANDREAS MANASTIRI YOLU BAŞLAMA AŞAMASINA GELDİ

Ziyamet-Derince-Kaleburnu-Dipkarpaz hattında yol yenileme çalışmalarının Avtepe’ye ulaştığını söyleyen Canaltay, “Dipkarpaz-Apostolos Andreas Manastırı Yolu’nun proje ihalesi, yaşanan akasaklıklar nedeniyle altı ayda tamamlanabildi. Bundan sonraki aşama, bu güzergahtaki yol çalışmalarının başlamasıdır” dedi.       

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Canaltay, Karpaz yollarının tamamlanmasının ardından bölgeye ulaşımın daha güvenli ve konforlu olacağını, ekonomik olarak da bölgeye canlılık getireceğini ifade etti. 

MART 2022’DE YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

“2022’nin Mart ayına kadar İskele bölgesindeki, yani doğu yollarının bitmesi hedefleniyor. Bu arada batı yollarına başladık. Çamlıbele, Yeşilırmak’a kadar uzanacak yol çalışmalarımız var” diyen Canaltay, Vadili-İnönü hattının tamamlandığını, Ercan-Lefkoşa bağlantısının da gündemde olduğunu ifade etti.  

LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLUNDA KAMULAŞTIRMA SORUNU

Canaltay, Alayköy kavşağı yakınlarında Lefkoşa-Güzelyurt Yolu’na bağlanacak olan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu güzergahı üzerinde iki adet kamulaştırma sorunu bulunduğunu, bunların da çözülmesiyle yolun bütün olarak hizmete girmesi için çalışmaların başlatılacağını kaydetti.  

Belediye Başkanı Sadıkoğlu ise, uzun yılların ardından ilk kez bölgeye bu denli büyük altyapı yatırımı gerçekleştirildiği ifade etti. 

İskele Kaymakamı Toroslu ise yapılan altyapı çalışmalarının bölge insanı için mucize niteliği taşıdığını, altyapının gelişmesi ile birlikte bölgenin canlanacağını kaydetti. 

Görüşmeye Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre, Kuzucuk Köyü Muhtarı Türkeş Öğünçer, Aygün Köyü Muhtarı Aygün Kaya, Sınırüstü Köyü Muhtarı Halil Yenigün ve Boğaziçi Köyü Muhtarı Enis Akşahin katıldı. 
   
 

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Son Güncelleme: 26.11.2021 22:22
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