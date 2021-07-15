Bayındırlık Bakanı Canaltay cunta darbesi yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı

“EOKA’NIN SON HAMLESİ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Yunanistan’ın desteği ile 15 Temmuz 1974’te yapılan darbenin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Canaltay, açıklamasında 15 Temmuz 1974 darbe girişiminin, Rum tedhiş örgütü EOKA’nın son hamlesi olduğunu belirtti.

Canaltay, “Türkiye'nin de yardımı ile direnen Kıbrıs Türkü, 15 Temmuz 1974 darbe girişiminin de etkisi ile 20 Temmuz 1974'te özgürlüğünün ilk adımını attı” dedi.

Barış Harekatı sayesinde sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da barışı getirildiğini kaydeden Canaltay, “Kıbrıs sorununun, 1974'te başladığını dünyaya anlatan Rum tarafı, 1958'den başlayarak uyguladığı zulmü hep gizlemeye çalıştı. 20 Temmuz 1974 bir sonuçtur ve Türkiye, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanmıştır” dedi.

Canaltay, şöyle devam etti:

“Bu adada barış vardır, ihtiyaç olan bir uluslararası anlaşmadır. Anavatan Türkiye ile birlikte, gelişerek, diğer taraftan da bölgesel haklarımızı korumaya devam edeceğiz, her adımı Türkiye ile birlikte atacağız. Türkiye adadaki barış ve huzur ortamının garantörüdür. Bu vesile ile, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.