Bayezit hayatını kaybetti

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'in de çok yakın arkadaşı olan Bayezit'in vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Merhuma Yüce Allahtan rahmet tüm ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.