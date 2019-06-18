18 Haziran 2019 Salı 16:14
Bayezit hayatını kaybetti
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi personeli 46 yaşındaki Kemal Bayezit hayata veda etti. Yaklaşık 10 gün önce kalp krizi sebebiyle ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal Bayezit bugün saat 13 sıralarında yoğun bakım ünitesinde sürdürdüğü mücadelesini kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan 46 yaşındaki Kemal Bayezit' in erken vedası başta ailesi ve iş arkadaşları olmak üzere tüm yurtta derin üzüntüye sebep oldu.
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'in de çok yakın arkadaşı olan Bayezit'in vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Merhuma Yüce Allahtan rahmet tüm ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.
Son Güncelleme: 18.06.2019 16:21