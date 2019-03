Baybars’tan eşitlik için toplumsal seferberlik çağrısı

İÇİŞLERİ BAKANI AYŞEGÜL BAYBARS DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI



“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN TOPLUMSAL BİR SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ VAR”



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için toplumsal bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Baybars mesajında, “Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde halen şiddetli bir eşitsizlikle karşı karşıyayız. 1857’deki yangın halen devam ediyor. Zihinlere ve yüreklere su dökmek için sadece söylemlerin yeterli olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için toplumsal bir seferberliğe ihtiyaç vardır. Kadına yönelik negatif ayrımcılığın ortadan kaldırılması için daha yürüyecek yolumuz vardır” ifadelerini kullandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde farkındalık yaratırken bunun eğitim, yasal ve kamusal alandaki dönüşümünü sağlayacak adımları da atmak gerektiğini belirten Baybars, “Toplumsal cinsiyet eşitliği temelindeki mücadelemizin bir üstünlük mücadelesi olmadığını, bir eşitlik mücadelesi olduğunu unutmayalım. Kadının hayatın her alanında yaşadığı şiddetli eşitsizliğe karşı tüm kesimler birlikte hareket etmelidir. Bu mücadelenin güçlenmesi adına her zaman bir kadın olarak üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.

“EZBERLERİ BOZMALIYIZ”

Baybars mesajında şunları kaydetti:

“Biz kadınlar, evde, işte, yaşamın her alanında, şiddetin, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin her türüne karşı toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kolektif çalışmalarla mücadele etmeliyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması için çalışırken, ezberleri bozmalıyız. Ayrımcılığın ve ötekileştirmenin olmadığı sevginin güçlendiği şiddetin bittiği bir dünya istiyoruz. Yüreklerdeki yangınların yerine kalplerimize akan sevginin nehirleriyle büyüyen eşitlikçi, özgür ve mutlu bir dünya için çalışmaya, paylaşmaya, üretmeye ve yardımlaşmaya devam etmeliyiz.”

İçişleri Bakanı Baybars, tüm kadınların “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü” kutladı.