Baybars: “imar Planının Hedeflenen Tarihte Yürürlüğe Girmesi İçin Paydaşlarla Yeniden Görüşüyoruz”

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (TAK): Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planın yürürlüğe girmesinden önce son rötuşları yapmak üzere İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi planlama ekibi, KTMMOB ve belediye başkanlarıyla yeniden biraraya geliyor.

Ülkede planlı yaşama geçilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla ilk günden itibaren başlatılan çalışmaların şeffaflık ve katılımcılık ilkesiyle yürütülmesine özen gösterdiklerini belirten İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yaptığı açıklamada, imar planının sonuna gelinen bu günlerde son olarak gelen görüşlerin de tekrardan değerlendirilmesi ve planın daha sağlıklı bir şekilde hedeflenen tarihte yürürlüğe girmesi amacıyla ilgili paydaşlarla yeniden görüşme yapmakta olduklarını belirtti.

İyi niyetli tüm görüş, öneri ve katkıları ülkenin geleceği için her zaman değerlendirdiklerini belirten Baybars, burada amacın daha fazla zaman kaybetmeden ülkenin ihtiyaçlarına göre ortak akılla hizmet etmek olduğunun altını çizdi.

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