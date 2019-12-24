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Baybars:“bayrak Radyosu Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesinde Çok Önemli Bir Mihenk Taşı”

BAYBARS BAYRAK RADYOSU’NUN 56. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE MESAJ YAYIMLADI

Baybars:“bayrak Radyosu Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesinde Çok Önemli Bir Mihenk Taşı”

BAYBARS BAYRAK RADYOSU’NUN 56. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE MESAJ YAYIMLADI

24 Aralık 2019 Salı 14:03
Baybars:“bayrak Radyosu Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesinde Çok Önemli Bir Mihenk Taşı”

BAYBARS BAYRAK RADYOSU’NUN 56. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE MESAJ YAYIMLADI

Lefkoşa, 24 Aralık 19 : İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayrak Radyosu’nun Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde çok önemli bir mihenk taşı olduğunu kaydetti. Baybars “Bayrak Radyosunun 56 yıl önce üstlendiği hayati rolü çok iyi biliyoruz” dedi.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, BRT’nin 56. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. 
O günlerin zor şartlarında orta dalga 200 metre üzerinden yayın yapan Bayrak Radyosu’nun  yıllar içerisinde kamu yayıncılığı sorumluluğu perspektifi ile halkın güven ve taktirine mazhar olduğunu kaydeden Baybars, BRTK’nın evrensel değerlere önem veren, çağdaş yayıncılık anlayışıyla, basın özgürlüğü, çok seslilik ve kamu yayıncılığı ilkeleri temelinde toplumsal potansiyelin ortaya çıkmasında, fikirlerin özgürce tartışılmasında öncü olduğunu ifade etti.
 Baybars mesajında şunları ifade etti:

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“56 Yıl önce sadece bir radyo kanalı olarak yayın hayatına başlayan BRT bugün radyo ve televizyon kanallarıyla uydudan da dünyaya yayın yapar duruma gelmiştir. Her geçen gün profesyonel kadrosuyla, kaliteli yayınlarıyla, kamusal yayıncılık sorumluluğuyla büyümeye devam ediyor. 
56 yıl içerisinde ülke insana Bayrak Radyo Televizyon Kurumu altında hizmet veren, bugün hayatta olmayan insanlarımıza Allahtan rahmet diler, halen bu ilkeler doğrultusunda ülkemize hizmet vermeye devam eden değerli BRTK personeline emekleri ve katkıları için teşekkür eder, Bayrak Radyo Televizyon Kurumuzun 56. Kuruluş yıldönümünü canı gönülden kutlarım.”.
(ÖZ/ŞEB)
 

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