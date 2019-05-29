Baybars, Atatürk Meslek Lisesi Yılsonu Sergisinin Açılışını Yaptı

BAYBARS: “MESLEKİ EĞİTİMİN TOPLUMSAL REFAH VE EKONOMİK KALKINMADA ÜSTLENDİĞİ ROL ÇOK ÖNEMLİ”

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, mesleki eğitimin, toplumsal refah ve ekonomik kalkınma için üstlendiği rolün öneme vurgu yaptı. Baybars, “Mesleki eğitimi, toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile meslek alanında bireysel gelişmeyle birlikte beceri ve davranış kazandıran, bireylerin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştirdiği topluma faydalı olma faaliyetleri olarak görmek gerekir” dedi.

Atatürk Meslek Lisesi Yılsonu Sergisi’nin açılışını yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sergide ortaya konan eserlerle ilgili öğretmenlerden ve eser sahiplerinden bilgi aldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Baybars, Atatürk Meslek Lisesinin yılsonu sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, 1956 yılında, önce akşam sanat okulu olarak açılan okulun bugün ülke eğitiminde oldukça özel bir yeri olduğunu belirtti. Baybars, “O günlerde bir odada başlayan serüven, görüyoruz ki bugün 690 öğrencisiyle, her yaştan 300 yakın kursiyeriyle, 100 kişilik öğretmen kadrosu ve 70 kişilik kreş minikleriyle 1000 kişilik büyük bir aile olmuştur. Bu başarı öyküsüne katkısı olan gelmiş geçmiş tüm emek veren öğretmenlerimizi kutlamak isterim” dedi.

MİSYONU ÖNEMLİ

Baybars, Atatürk Meslek Lisesi’nin, örgün eğitim yanı sıra yetişkinlere yönelik yapılan yaygın eğitim kurslarıyla birlikte tam gün eğitim veren, geleceğin mimarı olacak gençleri yeteneklerine göre ülkenin ihtiyacı olan ara insan gücünün karşılanmasında önemli bir misyona sahip olduğunu kaydetti.

Ayşegül Baybars, şunları ifade etti:

“Mesleki eğitimin toplumsal refah ve ekonomik kalkınma için üstlendiği rol çok önemlidir. Burada siz değerli eğitmenler sayesinde, belirli bir meslek sahibi olmak için öğrencilere kazandırılan, bilgi, beceri ve pratik uygulama yetenekleri sayesinde zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde gelişen bireyler toplum içerisinde önemli statüler kazanmaktadırlar. Meslek yaşamı anlamlı kıldığı gibi insana toplum içinde bir yer sağlar. Meslek, sorumluluk yükler ve olgunlaşmanızı sağlar. Mesleki eğitimi, toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile meslek alanında bireysel gelişmeyle birlikte beceri ve davranış kazandıran, bireylerin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştirdiği topluma faydalı olma faaliyetleri olarak görmek gerekir.”

“SADECE BİR MESLEK OKULU GÖRMÜYORUM”

İçişleri Bakanı Baybars, Atatürk Meslek Lisesinin değerli eğitim kadroları, yaratıcı öğrencileri ve yaygın eğitim çerçevesinde birçok eser ortaya çıkaran sanatçı kursiyerleriyle ortaya konan emek ve özverinin takdire şayan olduğunu ifade ettiği konuşmasında, organizasyonda emeği geçen herkesi kutladı.

“Bugün burada bir yıldır yapılan hem sanatsal hem de zanaat alanındaki çalışmaların meyvesi olan eserleri görme fırsatı buluyoruz” diyen Baybars, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Atatürk Meslek Lisesi’ne baktığım zaman sadece bir meslek okulu görmüyorum. Buraya baktığımda toplumla bütünleşmiş yaygın eğitimde de öncü, kreşiyle, yaratıcı gençleriyle, kursiyerleriyle büyük bir aile olmuş, çok değerli eğitim kadrosunu görüyorum. Buraya baktığımda bu büyük ailenin kolektif birlikteliğinden ortaya çıkan başarı öyküsünü görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, bir kez daha Yılsonu Sergisinin oluşmasında emeği geçen tüm idari kadromuzu, tüm öğretmenlerimizi, yaratıcılıklarını ortaya koyan öğrenci ve kursiyerlerimizi kutlarım.”

(ÖK/FEZ) FOTOĞRAFLI