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Baybars, Atakan Ve Oğuz Değirmen Dere-boğaz Deresi Üzerindeki Islah Ve Tersip Bentlerinin İnşa Çalışmalarını İncelendi

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üç bakanlık tarafından ortak yürütülen Değirmen Dere-Boğaz Deresi üzerindeki ıslah ve tersip bentlerinin inşa çalışmalarını inceledi.

Baybars, Atakan Ve Oğuz Değirmen Dere-boğaz Deresi Üzerindeki Islah Ve Tersip Bentlerinin İnşa Çalışmalarını İncelendi

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üç bakanlık tarafından ortak yürütülen Değirmen Dere-Boğaz Deresi üzerindeki ıslah ve tersip bentlerinin inşa çalışmalarını inceledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:50
Baybars, Atakan Ve Oğuz Değirmen Dere-boğaz Deresi Üzerindeki Islah Ve Tersip Bentlerinin İnşa Çalışmalarını İncelendi

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üç bakanlık tarafından ortak yürütülen Değirmen Dere-Boğaz Deresi üzerindeki ıslah ve tersip bentlerinin inşa çalışmalarını inceledi.
İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Değirmen Dere-Boğaz Deresi üzerinde bulunan tersip bentlerinin durumu ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bölgede teknik ekiplerle birlikte bir dizi incelemelerde bulundu. 
Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen üç bakana, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve bakanlıkların teknik ekipleri tarafından, yapılması planlanan tersip bentleri ve dere ıslah çalışmaları hakkında bilgi verildi. 

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üç bakanlığın teknik ekiplerinin birlikte uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaların en erken sürede sonlanması arzusunda olduklarını belirtti. 
Girne-Lefkoşa Anayol çalışmalarının bir ayağını oluşturan, sel ve su baskınlarına karşı tedbirler çerçevesinde suyolu ile kara yolunu birbirinden ayırma ve Ciklos bölgesinden gelen suyun Girne içine girmesini engellemek amacıyla üç bakanlık ortak çalışma yürütüyor. 
(TUĞ/HA)

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