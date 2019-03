BAYBARS: “YAŞANAN FELAKETİN FARKINDAYIZ VATANDAŞIMIZIN DA YANINDAYIZ. HERŞEYE RAĞMEN CAN KAYBININ OLMAMASI SEVİNDİRİCİ”



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC'de dün geceden beri yağan yoğun yağışlar nedeniyle su baskını yaşanan bölgelere ziyaretler başlattı.



İlk olarak Taşkent köyüne giden Baybars, Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'den bilgi aldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla da bir araya gelen Bakan Baybars, “Yaşanan felaketin farkındayız vatandaşımızın da yanındayız. Her şeye rağmen can kaybının olmaması sevindirici” dedi.



Öte yandan, sabah saatlerinde Sim TV'ye telefonla bağlanarak ilk bilgileri paylaşan Baybars, Meteoroloji Dairesi’nin uyarısı üzerine dün Afet Koordinasyon Merkezi’nin toplanarak, afet kurtarma ve tahliye çalışmalarının nasıl olacağı yönünde hazırlık yaptığını belirtti.



“Bugün itibarıyla çok şükürler olsun herhangi bir can kaybı yok. Güzelyurt, İskele ve Lefke bölgesinde fazla yağıştan dolayı bir sorun yok. Kaymakamlar bölgede ve sürekli geziyorlar. Normal yağışının seyrini aşan herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntımız Girne ve Lefkoşa bölgesinde” diyen Baybars, Girne bölgesinde o saate kadar iki evde çok yüksek seviyede olmamasına rağmen su baskını olduğunu, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini ve kontrol altına alındığını vurguladı.



Baybars şöyle devam etti:



“Çatalköy yolunda su birikmesi oldu ve tahliye çalışmaları devam ediyor. Dikmen’de ciddi bir yağış oldu ve bu bölgede en acil ihtiyaç olan ekiplerle birlikte Karayolları yol açma ve temizleme çalışmaları yapıyorlar.



Oralarda şuana kadar bize gelen evlerde bir hasara ilişkin bilgi yok. Dün akşam Taşkent’te çok yoğun hem dolu hem de ciddi sağanak yağış olduğu için Taşkent’te aşırı yağışlar Değirmenlik ve oradan da orta Mesarya’ya doğru geldi. Dolayısıyla Ercan bölgesi-Hamitköy Haspolat bölgesi ciddi anlamda yağıştan etkilendi. Taşkent bölgesinde araç hasarı var.



Yol çalışmaları ile ilgili söyleyebileceğim Dağyolundan-Ercan’a gidiş yönünde bir sıkıntı yok. Erülkü-Yonca Kavşağı ve Dağyolundan Ercan’a gidişler aksadı. Ercan’a giderken oradaki su birikintisi nedeniyle vatandaşlarımızın uçağa yetişme konusunda Sivil Savunma Ekipleri ve GKK almış olduğu araçlarla birlikte orada kişiler Ercan’a ulaştırıyorlar ve uçaklarına yetişmeleri sağlanıyor. Askeri araçlarla taşımaları yapılıyor. Hamitköy ışıkları ile Dağyolu çemberinde olan bölgede yol henüz kapalı gelen aşırı yağışla ilgili henüz bu yağışın ve suyun takviyesi sağlanabilmiş değil. Dolayısıyla o bölgede açık değil ulaşım dağyolundan sağlanabiliniyor.



Girne-Ciklos mevkindeki bentte kontrollü taşma var ama orada da sıkıntı yok. Su ve seviye kontrol altında ve kanal açık, normal kontrollü bir şekilde su akıyor. Şu anda en büyük sıkıntımız Hamitköy iler Haspolat arasındaki yolun Sivil Savunma, Belediye, Kaymakamlık Karayolları çalışıyor ama dün akşamki yağış çok şiddetli olduğu için suyun akışı da henüz kesilmediği için tahliye biraz gecikecek gibi.”