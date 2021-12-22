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Baybars: “Toplumun sorunlarına kör sağır bir hükümet var”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümetin sokaktaki vatandaşın sorunlarını duyup dinlemediğini savunarak “Toplumun sorunlarına kör ve sağır bir hükümet var” dedi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:45
Baybars: “Toplumun sorunlarına kör sağır bir hükümet var”

Baybars, HP olarak ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu günlerde sorunları çözmede en etkili olabilecekleri yerde olmak istediklerini ifade etti. 

Son bir yıldır sıkıntıların temel kaynağında ekonomi, alım gücü ve geçim sıkıntısı olduğuna işaret eden Baybars, insanların gelirleri ve giderlerinin denk olmadığını fakat bunun formüllerinin de olduğunu söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Baybars, katıldığı televizyon programında ülke gündemine dair soruları ve yapılabilecekleri yanıtladı.

“BÜTÇEDE TASARRUF ÇOK ÖNEMLİ”

2018 tarihinde yaşanan ekonomik krizi hatırlatan Baybars, o dönem Fiyat İstikrar Fonu (FİF) ile akaryakıt ve temel tüketim malzemelerine zamları engellediklerini belirtti.

Baybars, “O kadar tasarruf tedbirlerini aşmışlar, o kadar çok toplum lehine değil, bireysel çıkarları için bu paraları kullanmışlar ki, yanlış ihaleler, çarpık sözleşmeler, istihdamlar yapılmış. Bütçede bu paralar doğru kullanılmamış” dedi. Baybars, bütçede tasarrufun çok önemli olduğuna işaret ederek, FİF’nun doğru kullanılmamasını eleştirdi.

“HÜKÜMET SAVRUK VE BASİRETSİZ FAKAT ATILACAK ADIM VAR” 

Baybars, hükümetin son bir yıldır harcamalarını toplum lehine yapmadığını, alım gücünü korumak veya ekonomik tedbirler namına herhangi bir adım atmadıklarını, doğru yerlere para harcanmadıklarını ve bütçenin gerekli yerlere kullanılmadığını savundu. Yine hükümette oldukları 2018 döneminden örnekler veren Baybars, Kıb-Tek’teki elektrik zammı konusunda, kurumun bütün giderlerini Maliyenin üzerine aldıklarını ve o zammı engelleyip, devletin hazinesine yazdırdıklarını anlattı.

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Zorunlu ihtiyaçların ithalatla döviz üzerinden ülkeye geldiğini anlatan Baybars, gümrük vergilerinde sabit kur uygulamasına geçilerek tüketim malzemelerinde KDV’yi düşürdüklerini söyledi. Gümrük vergileri, stopaj, KDV gibi tedarikçilerin vergi yükünü hafifletmenin bu dönemde önem kazanacağını daha önce yaptıkları gibi, piyasada zamları engellemek için bu kalemlerde indirime gidip etkin denetimle piyasada ucuzlatmanın sağlanabileceğini ifade eden Baybars, aynı zamanda sanayicilerin, üreten kesimin girdi maliyetlerine yapılacak teşviklerle üreticilerin de yanında olacaklarını belirtti. 

“TOPLUMUN SORUNLARINA KÖR SAĞIR BİR HÜKÜMET VAR”

Hükümetin bazı ürünlere KDV sıfırlanması getirmesini eleştiren Baybars, “Sanki ülkede insanlar gofretin üzerine nar ekşisi döküp yiyorlar. Toplumla dalga geçmenin bırakılması gerekiyor” dedi. Baybars, hükümetin, sokaktaki vatandaşın sorunlarını duyup dinlemediği görüşünü ifade etti. Ayşegül Baybars, muhalefette olduklarında da hükümete, toplumun sorunlarına hep birlikte çözüm bulmayı teklif ettiklerini dile getirerek, toplumun sorunlarına kör ve sağır bir hükümet olduğunu savundu.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİ YOK, KOPMUŞ DURUMDA”

Türk Lirası’nın değer kaybıyla ilgili de konuşan HP Milletvekili Baybars, Türkiye ile doğru diyalog kurulması gerektiğini belirtti. Baybars, Türk Lirası kullanılmasından kaynaklı kur artışındaki kaybın ülkede yarattığı sıkıntıları Türkiye Cumhuriyeti ile paylaşmanın önemli olduğunu, oluşan bu zararın protokollerle Türkiye Cumhuriyeti’nden talep edilmesi gerektiğini dile getirdi. Baybars, TC ile ilişkilerle ilgili, “Bir kere şu anda Türkiye ile ilişki yok, kopmuş durumda” dedi. Türkiye’nin şu anda ülkenin tek müttefiki olduğunu belirten Baybars, bu sıkıntılı günlerde TC ile diyalog kurmanın önemine değindi.

“GEÇİM SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN SEÇİM GEREKLİ”
HP Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkenin esas sorununun geçim olduğunu çok iyi bildiklerini de ifade ederek, “Geçim sorununu çözmek için ise bu seçim, elzem ve gerekli” dedi. Baybars, zamların engellenmesi, fiyat indirimlerinin raflara yansıtılmasının şart olduğuna dikkat çekerek kamuda ve özelde maaşların iyileştirilmesi için adımlar atacaklarını, gençlerin barınma ihtiyacını karşılayacak yarım kalan sosyal konut projelerini hayata geçireceklerini, bununla Maliye’nin gelirlerinin artırılarak kamuda tasarruf tedbirlerinin alınması yönünde hazırladıkları planları da derhal hayata geçireceklerini ifade etti.  

“HP HÜKÜMETİN KURULMASINDA ‘ANAHTAR’ ROLÜ OLACAK”

Özellikle son bir yıldır toplumla iç içe, ortak akılla ve tüm kesimlerle ortak paydada buluşabilecek bir sinerji yakaladıklarını ifade eden Baybars, 23 Ocak sonrası “Halkın Partisi hükümetin kurulmasında anahtar rolü olacak” dedi.

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Son Güncelleme: 22.12.2021 18:18
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