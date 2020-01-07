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Baybars'tan İmar Planı'na ilişkin değerlendirme

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Birleşik Kurulda onaylanan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında Meclis'te değerlendirmelerde  bulundu.

Baybars'tan İmar Planı'na ilişkin değerlendirme

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Birleşik Kurulda onaylanan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında Meclis'te değerlendirmelerde  bulundu.

07 Ocak 2020 Salı 16:35
Baybars'tan İmar Planı'na ilişkin değerlendirme

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Birleşik Kuruldan uzlaşıyla geçen Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi konusundaki belirsizliğin giderilmesi gerektiğini dile getiren İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Birleşik Kurul tüzüğü ve imar yasasına göre İmar Planı’nın Sayın Başbakan tarafından resmi gazeteye gönderilip yayınlatılmadıkça yürürlüğe giremeyeceğinin herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu söyledi. Baybars, İmar planıyla ilgili tutum ve görüş ne olursa olsun bu ülkede bir belirsizlik ortamının yaratılmasının kabul görmeyeceğine vurgu yaptı.  Bakan Baybars'ın Meclis'te yaptığı konuşma metni ek olarak verilmiştir. 

Son Güncelleme: 07.01.2020 20:27
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybars Imar Planı
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