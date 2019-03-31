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Baybars: “Şu an için tehlike arz eden bir durum söz konusu değil”

Baybars: “Şu an için tehlike arz eden bir durum söz konusu değil”

31 Mart 2019 Pazar 09:33
Baybars: “Şu an için tehlike arz eden bir durum söz konusu değil”

BAYBARS: “LEFKOŞA MERKEZDE TÜM DERE YATAKLARI AÇIK, SU SORUNSUZ AKIYOR, SEVİYELER DÜNE NAZARAN DÜŞÜK”

“ŞU AN İÇİN TEHLİKE ARZ EDEN BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Lefkoşa merkezde tüm dere yataklarının açık olduğunu, suyun sorunsuz aktığını, seviyelerin düne nazaran düşük olduğunu belirterek “ Barajlarımız taşmaya devam ediyor ancak onlarda da taşma seviyesi azaldı, şu an için tehlike arz eden bir durum söz konusu değil” dedi.

Haspolat kavşağı ile Yonca kavşağı arasındaki yolda ise temizlik çalışması yapıldığını kaydeden Baybars, yolun öğlen saatlerinde tamamen trafiğe açılmasının planlandığını ifade etti.

Baybars, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Lefkoşa merkezde tüm dere yatakları açık, su sorunsuz akıyor, seviyeler düne nazaran düşük. Barajlarımız taşmaya devam ediyor ancak onlarda da taşma seviyesi azaldı, şu an için tehlike arz eden bir durum söz konusu değil. Lefkoşa merkezde kapalı yolumuz bulunmamaktadır.

Haspolat kavşağı ile Yonca kavşağı arasındaki yolda ise temizlik çalışması yapılıyor, 1-2 saat içerisinde yolun tamamen trafiğe açılması planlanmaktadır. Haspolat bölgesinde belediye ekipleri, suların tahliyesini yapmaya devam etmektedir.

Girne bölgesinde de kapalı yolumuz yok. Dere yatakları ve akarlar sorunsuz akıyor.”

Son Güncelleme: 31.03.2019 12:57
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