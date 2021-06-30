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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Baybars: “Sorun hükümetin varlığıdır”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis Genel Kurulu’nun iki gündür nisap engeline takılarak toplanamadığını işaret ederek, “Esas sorun, siyasi hırslar uğruna koltuğunu bırakmayan hükümetin bizatihi varlığıdır” ifadesini kullandı. 

30 Haziran 2021 Çarşamba 09:49
Baybars: “Sorun hükümetin varlığıdır”
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HP’den yapılan açıklamaya göre, hükümeti eleştiren Baybars, “Sorun, Meclis’in nisaba takılıp açılmaması değildir. Sorun, iktidara mensup bir vekilin zaruri bir sebepten Meclis’e  gelememesi değildir. Sorun, zaruri bir sebepten Meclis’i açamayan iktidarın kendinden başka suçlu araması değildir. Sorun bunlardan çok daha büyüktür” dedi.
 
HP Milletvekili Baybars, şunları kaydetti:

“Sorun, ülkenin sıkıntıları ortada dururken kişisel hesaplarla Meclis’i çalışamaz duruma sokan iktidar vekillerinin Meclis yeminine aykırı davranmalarıdır. Sorun, bu ülkenin insanı geçim derdinde iken tek derdi kurultayda seçilmek olan insanların, tek derdi kişisel taleplerle ülkenin önünü tıkayan insanların Meclis’te bulunmalarıdır. Sorun, ekonomik göstergeler krizi gösterirken, istediği istihdam/atama yapılmadığı için Meclis çalışmalarını boykot eden zihniyetlerdir. Sorun, bu ülkenin geleceğini kendi siyasi çıkarları doğrultusunda ipotek alanlardır. Ve sorun, bunca sorun varken siyasi hırslar uğruna koltuğunu bırakmayan yamalı bohça hükümetinin bizatihi varlığıdır. Çekilin artık toplumun önünden!

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Ülkenin geleceğine, insanımızın refahına daha fazla zarar vermenize müsaade etmeyeceğiz.”

 

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Son Güncelleme: 30.06.2021 10:41
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