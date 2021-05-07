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Baybars: “KKTC hükümeti ülkeyi felakete sürüklüyor”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümeti plansız, vizyonsuz olmakla suçlayarak, “Her ülke küresel ekonomik krizle mücadele için elindeki kaynakları etkin ve adil paylaşmaya devam ederken KKTC’de hükümet ekonomiyi el birliğiyle felakete sürüklüyor” dedi.

07 Mayıs 2021 Cuma 15:30
Baybars: “KKTC hükümeti ülkeyi felakete sürüklüyor”
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HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Kovid-19 salgınının her ülkede alınan tedbirlerle kontrol altına alındığını ve buna paralel olarak birçok ülkede ekonomide düzelme yaşandığını belirterek, KKTC’de ise tam tersi bir durum yaşandığını savundu.

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) geçtiğimiz ekim ayında küresel ekonominin düzelme sinyalleri vermeye başladığı yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Baybars, KKTC’de ise ekonomide daralma ile işsizlik yaşandığını ve bunun ülkedeki farklı alanları daha dramatik bir hale soktuğunu söyledi.

Baybars, “Başta turizm ve yükseköğrenim olmak üzere; KKTC ekonomisinde önemli ölçüde bir talep azalması ve daralma var. Bir yanda Turizm Bakanlığı tarafından ortaya konulamayan vizyon, turizm sektörünün ve bu sektöre bağlı 50’den fazla yan sektörün kendi öngörülerini ortaya koyamaması, plansızlık ve vizyonsuzluk, diğer yanda ise sadece 3 günlük kapalı turizmle turizm modellemesini hayata geçirdiğini ve turizmi canlandırdığını iddia eden Turizm Bakanlığı… Bu tutum, maalesef turizmdeki ve ona bağlı sektörlerdeki ekonomik yaraları artırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIN BÖLGESEL SIKINTILARINA GÖRE FARKLI DESTEK PAKETLERİ HAZIRLANIP UYGULANMALIDIR”

“Yükseköğrenimin online yapılması ve ülkemize öğrencilerin gelişinin yavaşlaması diğer bir sıkıntıdır. Her ne kadar Eğitim Bakanlığı tarafından gelen öğrenci sayısı 12 bin civarında açıklanmış olsa da üniversitelerle yaptığımız görüşmelerde bu rakamları teyit edici bir bilgiye rastlayamadık” diyen Baybars, yurtlardaki doluluk oranlarında büyük sıkıntı olduğunu kaydetti. Doğu Akdeniz Üniversitesi’yle yaptıkları değerlendirmelerde sadece sağlık alanında yüz yüze eğitimin olduğunu öğrendiklerini, hükümetin henüz bir yol haritasi çizmemesi nedeniyle yeni akademik takvimde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğinin daha netleşmediğini aktaran Baybars, tüm ticari ve sosyal hayatı ile ekonomik döngüsü DAÜ’deki öğrencilere bağlı olan Mağusa’daki esnafın kan ağladığını kaydetti. Mağusa esnafının elektrik, vergi ve kira ödeyemediğini ifade eden Baybars, bölgesel sıkıntılarına göre işletmelere farklı destek paketlerinin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

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“SAĞLIK KOŞULLARI SAĞLANARAK YABANCI YATIRIMCILARIN KKTC’YE GELİŞLERİ SAĞLANMALIDIR”

Yabancı yatırımcıya bağlı olarak gelişen gayrimenkul sektörü ve bu sektöre bağlı 63 sektöre ekonomik anlamda merhem olacak yatırımcıların henüz ülkeye gelişlerinin sağlanamamış olmasının da diğer bir sıkıntı olduğuna işaret eden Baybars, bu konuda da sağlık koşulları sağlanarak açılım yapılmasının şart olduğunu vurguladı. Baybars, ülkeye sıcak paranın girişini sağlayacak yatırımcıların gelişiyle ilgili de hâlâ bir adım atılmadığını öne sürdü.

“HÜKÜMETİN VURDUMDUYMAZLIĞI NEDENİYLE HERKES KENDİNİ DEVLETSİZ, GÜVENSİZ HİSSEDİYOR”

Hükümetin maaşları ödemeyeceği korkusunun hakim olması nedeniyle perakende sektöründe yüzde 70’e yakın bir iş kaybı olduğunu söyleyen Baybars, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Açılıp siftah yapmadan kapanan işletmeleri görüyoruz. İşçi çıkarmamak için direnen ancak bunu başaramayan işletmeleri görüyoruz. Mükellefiyetlerini yerine getiremeyen hatta elektrik, kira borcunu ödeyemeyen esnafı görüyoruz. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası aylardır kepenk indirmek zorunda kalan 5 bin işletme olduğunu söylüyor. Tüm bu belirsizlik, kargaşa, ekonominin yönetilememesi, herhangi bir planlama olmamasının yarattığı daralmadan hükümetin haberi var mı? Hükümetin vurdumduymazlığı nedeniyle çiftçisinden işçisine herkes kendini devletsiz, güvensiz hissediyor.”

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Son Güncelleme: 07.05.2021 15:20
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