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Baybars: “Kadın mücadelesi bir eşitlik mücadelesidir”

Baybars: “Kadın mücadelesi bir eşitlik mücadelesidir”

07 Mart 2019 Perşembe 12:37
Baybars: “Kadın mücadelesi bir eşitlik mücadelesidir”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 8 MART DOLAYISIYLA CEZAEVİNDE ETKİNLİK DÜZENLEDİ

İçişleri Bakanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, Merkezi Cezaevi’nde, kadın mahkûm ve tutuklulara yönelik, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak için etkinlik düzenledi.

Açılışında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in konuşma yaptığı etkinlikte, Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel “Sosyal Haklar Kapsamında Yaşama Yeniden Dönüş ve Şiddete Karşı Direnmenin Yöntemleri” başlıklı, Lefkoşa Türk Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Birimi’nden Bilgen Anayasa ve Gizem Ercantan da “Kadına Yönelik Şiddet ve Sığınma Evi” başlıklı konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yeliz Şükrü’nün yönettiği “Fetine’yi Ararken” isimli belgesel film, yönetmenin ve filmin anlatıcısı Pembe Menteş’in de katılımıyla gösterildi.

BAYBARS: “KADIN MÜCADELESİ BİR EŞİTLİK MÜCADELESİDİR”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet bağlamında kadın mahkum olmanın ne denli zor olduğunun bilincinde olduğunu kaydetti.

Baybars “Kadın mücadelesi bir eşitlik mücadelesidir” dedi.

Kadın mahkumların üretkenliğinin artması için yürütülecek çalışmaların önemine işaret eden Baybars, cezaevinin el verdiği koşullarda bu yönde çalışmalar yürüttüklerini ancak bunun yeterli olmadığının farkında olduklarını söyledi.

Baybars, burada temel hedeflerinin meslek edindirme ve üretkenliği artırma olduğunu dile getirdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artması çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini kaydeden Baybars, Bakanlık bünyesinde kurulan “Cinsiyet Odak Noktası”na işaret etti.

Baybars etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi vermenin kadın erkek herkesin görevi olduğunu vurguladı.

BİLMEM

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem de konuşmasında, cezaevi yönetimi ve personeli olarak mahkum ve tutuklulukları eğitsel, sosyal ve kültürel anlamda geliştirmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Bilmem, şiddete karşı toplumsal eğitim ve hoşgörünün önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel “Sosyal Haklar Kapsamında Yaşama Yeniden Dönüş ve Şiddete Karşı Direnmenin Yöntemleri” başlıklı konuşma yaptı. Başel “Kadınların suça itilmesinin temelinde erkekler ve eril sistem var” dedi.

Ardından Lefkoşa Türk Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Birimi’nden Bilgen Anayasa ve Gizem Ercantan “Kadına Yönelik Şiddet ve Sığınma Evi” başlıklı konuşma yaptı ve “Fetine’yi Ararken” isimli belgesel film gösterildi.

Film gösterimim ardından yönetmen Yeliz Şükrü ve filmin ana anlatıcısı Pembe Menteş seyirci sorularını yanıtladı.

Son Güncelleme: 07.03.2019 16:10
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