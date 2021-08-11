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Baybars: “Hükümet yönetemediği sektörleri kapatma yoluna gidiyor”

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, insanların siyaset konuşacak hali kalmadığını, ülkenin gündeminin ekonomik sıkıntılar çevresinde şekillendiğini söyledi. 

11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:45
Baybars: “Hükümet yönetemediği sektörleri kapatma yoluna gidiyor”

HP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Milletvekili Ayşegül Baybars, pandemi sürecinde sağlık altyapısı ve pandemiyle mücadele noktasında büyük yol alındığını belirterek, aşının kolay erişilir olmasının da büyük bir artı olduğunu, pandemiyle yaşamanın bir miktar öğrenildiğini kaydetti. 

Hükümetin pandemiyle mücadele ederken, yönetemediği sektörlere karşı tutumunun doğru olmadığını ifade eden Baybars, şöyle konuştu: 

“Pandemide ilk kapanmayı yaşamamızın ardından, hükümette yer aldığımız 2020’nin Mayıs ayında ilk açılımı yaparken ekonomik kalkınma paketi hazırlamıştık. O dönemdeki kıt olan kamu kaynaklarının adil ve eşit dağılımı için kendi maaşlarımızdan kesinti yapılmasını kabul etmiştik. Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’na ilişkin kolaylıklar ile belli bir süre ödemesiz kredilendirme gibi önlemler almıştık. Bu yıl ise ekonomik anlamda büyük sıkıntılar var. Diğer yandan eğitimde hem akademik yönden bir kayıp var hem de yükseköğrenimin sekteye uğraması nedeniyle eğitimin ekonomiye katkısı anlamında büyük bir kayıp söz konusu. Hükümet yönetemediği için bu süreci kapalı geçirmeyi uygun gördü. Hâlâ okullar açılacak mı bilmiyoruz. Diğer ülkelerde okullarda yüz yüze eğitimin olacağı açıklandı, bununla birlikte hangi tedbirlerin alınacağına dair bir planlama yapılmış durumda. Güney’e bakıldığında çocukların okuldaki sıralarda tek kişi oturması için 50 bin sandalye alındığı haberlerini okuyoruz. Bizim hükümetin ‘Yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz’ demekten başka herhangi bir hazırlığı yok. Tabii bu da halka güven vermiyor. Bu büyük bir eksikliktir.”
 
“İŞ BİLMEZLİKLE BU ÜLKEYE VAKİT KAYBETTİRİLİYOR”
 

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“Gelişmelere ve yaşananlara baktığımızda bu hükümetin gailesinin, ekonomi ve çalışma hayatı olmadığını kolaylıklar görebiliyoruz” diyen Baybars, hükümette önce çıkan unsurun kişisel hırs ve çabalar olduğunu iddia etti. 

Baybars, şöyle devam etti:

“Bu dönemde bunlarla bir ülkeye vakit kaybettirmek, son derece sıkıntılıdır. Toplum da bu nedenle siyasetten uzak durmaya başladı. Siyasetin çare üretmesi gerekirken örneğin yüz yüze eğitimi veliler savunuyor, Eğitim Bakanlığı sessiz kalıyor. İş insanları, emekçiler çalışma hayatında düzenleme istiyor, Çalışma Bakanlığı sessiz kalıyor. Tam bir iş bilmezlik hali sürüyor. Şu anda ülkemizde iş gücü ve iş bulma sıkıntısı var. Piyasaya baktığımızda çekleri karşılıksız çıkan çok sayıda esnaf var. Hayat pahalılığı arttığı için alım gücü ciddi oranda düştü. Bunlarla mücadele edebilmek için ciddi yapısal reformlara ihtiyaç var. Toplumun refah düzeyi bozulmadan bu durumu toparlayacak adımlar atacak güçlü bir hükümete ihtiyaç var. Azınlık hükümeti toplum menfaatine bir adım atmak için değil, bir seçim hükümeti olarak kuruldu. Ancak kurultay krizleri ve diğer menfaat çatışmalarıyla toplumun önünde bir engel olmaya başladı. Seçimlerin olmasını önemsiyorum. Halk iradesi hükümeti belirlemelidir.”
 
“HALK, SORUNLARI ÇÖZMEYE HEVESLİ İNSANLARLA SADECE O KOLTUKLARDA OTURMAYI AMAÇLAYANLAR ARASINDAKİ FARKI GÖRMELİ”
 
Halkın Partisi olarak hiçbir zaman hukuksuzluğa geçit vermediklerini anlatan Ayşegül Baybars, toplumda değişim ve dönüşüm olabilmesi için fırsat eşitliğine dayalı bir düzen kurulmasının şart olduğunu belirtti. 

Toplumun orta ve uzun vadede yüzsek refah düzeyine ulaşabilmesi için bugün radikal atımların atılması gerektiğinin altını çizen Baybars, “40 yıllık bir siyaset anlayışı var. İşini tanıdık üzerinden halletmeyi, başkasını önemsememeyi getiren siyasi bir mekanizma kurulmuş. Bunu hep birlikte aşabiliriz. Toplumun önüne fırsat eşitliğini getirmemiz lazım. Toplum, kimsenin hakkının yenilmediğini, adil olunduğunu bilmeli. Yozlaşma ve erozyonla birlikte devlet kurumlarına güven de kalmadı. Bu sorunları çözmeye hevesli insanlarla sadece o koltuklarda oturmaya hevesli insanlar arasındaki farkı anlanın zamanı geldi de geçiyor. Bu noktada seçmene çok iş düşüyor” diye konuştu. 

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Son Güncelleme: 11.08.2021 20:06
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