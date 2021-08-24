Baybars: “Hükümet pandemi sürecini yönetemiyor, denetimler artırılmalı, halk aşıya teşvik edilmeli”

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümetin pandemi sürecini yönetemediğini, denetim konusunda oldukça eksik kaldığını savundu.

Vaka sayılarındaki artışın pandeminin artık yaz aylarında da artabildiğini gösterdiğini söyleyen Baybars, okulların açılması, pandeminin kontrol altına alınabilmesi için hükümetin acil bir eylem planı açıklaması, denetimleri artırması ve aşı konusunda teşvik edici olması gerektiğini söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre bir televizyon programına katılarak soruları yanıtlayan Ayşegül Baybars, pandemiyle mücadelede artık tecrübeye sahip olunduğunu kaydederek şöyle konuştu:

“Ancak şu son 3-4 aylık süreçte görmeye başladık ki; normalleşmeyle birlikte hepimiz kendimizi pandemi öncesindeki hayatlarımıza geri dönmüş gibi hissediyoruz. Temmuz-ağustos aylarında her yerin açık olması, karantinasız girişler ekonomi için şarttı elbette ama denetim konusunda yeterli olunmaması vaka sayılarına yansıdı. Şu anda görüyoruz ki; temaslı takibinde ciddi sıkıntılar var. Yaşlı bakımevinde yaşanan bulaş da ciddi bir sıkıntı ve ihmal olduğunun göstergesidir. Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin ciddi bir açıklama yapması şarttır. Soruşturma başlatılması yeterli değildir.

Yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini söylüyoruz, Milli Eğitim Bakanı da henüz bir eylem planı açıklamamış olsa nihayet 6-13 Eylül tarihlerinde okulların açılacağını söyledi. Bununla ilgili hangi tedbirlerin alındığı, nasıl açılacağı, vaka sayılarına rağmen velilerin çocuklarını okullara güvenli bir şekilde gitmelerinin yolları konusunda hala da bir açıklama maalesef yok. Diğer yandan bir de aşı konusu var. Elimizde aşı var ancak Sağlık Bakanlığı’ndan aşıya teşvik edici herhangi bir kamu çalışması yok. Aşılanma oranı hala yeterli değil. Sayın Başbakan ‘Temmuz ayında aşılanma oranı yüzde 70 olacak’ demişti ama baktığımızda o oranlara yaklaşamadık. Yükseköğretimde de bir belirsizlik söz konusu. Öğrenciler üniversiteler için ülkemize gelecek ama Bakanlık konuyla ilgili nasıl düzenlemeler, planlamalar yaptı, bilgimiz yok. Hükümet süreci yönetemiyor. Daha fazla özenle, Sağlık Bakanlığı, Polis Teşkilatı ve belediyeler denetimleri artırıp insanları belli kurallar çerçevesinde yaşamaya teşvik etmelidir. Yaz-kış ayları da fark etmiyor artık, vaka sayıları bu şekilde artarsa büyük sıkıntılar yaşayacağız. Hükümetin bir an önce eylem planı açıklayıp önlem alması ve denetimleri artırması gerekiyor. Aksi halde ekim-kasım aylarında hiç istemediğimiz bir durum bizi bekliyor.”Ayşegül Baybars, hükümetin, toplumun sorunlarına eğilmekten çok uzak olduğunu öne sürerek, “Ortada ne sağlık mücadelesinde planlama yapan bir hükümet var ne de ekonomik krizi, işsizliği, alım gücünün hızlı düşüşünü görüp ekonomik bir kalkınma planı sunan bir hükümet” dedi.

Baybars, mevcut hükümetin gündeminin ülke gündemiyle çok farklı olduğunu savunarak “Örneğin Başbakan Yardımcısı göreve geldiği ilk günden beri ülke ihale krizleriyle çalkalanıyor. Bir ülke düşünün ki; aynı zamanda Ekonomi Bakanı da olan bir Başbakan Yardımcısı ihale yasasına aykırı bir şekilde doğrudan akaryakıt alımı yapıyor, ne olduğu olmayan bir yakıtı tankerlerle ülkeye taşıyor. Yıllar sonra Teknecik Santrali’nden kara dumanlar tütmeye başladı” diye konuştu.

HP Milletvekili Baybars, asgari ücret konusunda ilk defa işverenle işçinin arasında bir uzlaşma olduğunu ancak hükümetin hiçbir girişiminin olmadığını ifade etti; ülkenin bu kadar kötü yönetildiği bir dönem daha hatırlamadığını söyledi.

“HÜKÜMET RESMEN BİTMİŞTİR, OTURUP MUHALEFETLE DOĞRU BİR SEÇİM TARİHİ BELİRLEMELİDİR”



Başbakan Ersan Saner’in “İhtiyaç duyulursa erken seçime gideriz” açıklamasının hükümetin ne kadar başarısız olduğunun kanıtı olduğunu belirten Ayşegül Baybars, seçimin, Başbakan Saner için kurultay yarışında rakiplerine gösterdiği bir sopaya dönüştüğünü savundu.

Ayşegül Baybars, “Başbakan ülkesinin sorunlarına çözüm bulma noktasında artık çok yetersiz kalıyor. Hükümet ortaklarıyla uyum hiç yakalanmadı zaten. Bakanlar birbirinden habersiz. Kamu maliyesinde her ay maaşların ödenip ödenemeyeceği tartışılıyor, piyasaya korku verilen açıklamalar yapılıyor. Bu hükümet resmen bitmiştir. Hükümet muhalefetle birlikte doğru bir seçim tarihi belirlemelidir, sıkıntılı konuların çözümü için irade ortaya koymalıdır. Toplumun kaybedecek bir günü yok” ifadelerini kullandı.