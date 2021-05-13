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Baybars: “Halkın Partisi tarafından çalışmaları başlatılıp, ihale aşamasına getirilen proje için adım atılacak olması olumlu gelişme”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in Kermiya Şehit arsalarının alt yapı çalışmalarının tamamlanması için ihaleye çıkılacağını duyurması üzerine açıklamada bulunarak, “Halkın Partisi tarafından çalışmaları başlatılıp, ihale aşamasına getirilen proje için adım atılacak olması olumlu gelişme” dedi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:30
Baybars: “Halkın Partisi tarafından çalışmaları başlatılıp, ihale aşamasına getirilen proje için adım atılacak olması olumlu gelişme”
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Eski İçişleri Bakanı Baybars, İçişleri Bakanı Evren’in Kermiya Şehit arsalarının alt yapı çalışmalarının tamamlanması için ihaleye çıkılacağını duyurmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Tüm çalışmaları bizim tarafımızdan başlatılıp, projelendirilen ve ihale aşamasına getirilen Kermiya Şehit Aileleri arsaları alt yapı eksikliklerinin giderilmesi projesinin, pandemi sürecinin hafiflemesi ve MİK’teki sorunların çözülmesi ile birlikte gündeme alınıp ihaleye çıkılacak olması olumlu bir gelişmedir” dedi.

Halkın Partisi olarak hükümetten ayrıldıktan sonra da proje takibini yapmaya devam ettiklerini belirten Baybars, projenin takipçisi olacaklarını söyledi.

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Baybars’ın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Bu proje, halkımıza gerçekleştirileceğine dair vermiş olduğumuz önemli sözlerden bir tanesiydi. Umuyoruz ki şu an görevde olan yetkililer de bu konuda en az bizim kadar istekli ve hassas davranacak ve başlattığımız projeyi önceleyerek tamamlanmasını sağlamak adına ihtiyaç duyulan tüm çabayı ortaya koyacaklardır. Tıpkı projeyi üretip, ihaleye hazır hale getirdiğimiz gibi; sürecin ihale ve yapım aşamasını da dikkatle izleyecek ve halkımıza adına sonuçlandırılması çalışmalarının da takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

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Son Güncelleme: 13.05.2021 15:44
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