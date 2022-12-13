Baybars: Halkın karnı yalan vaatlere tok

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis Genel Kurulu'nda “Seçimler, vaatler, hayaller ve gerçekler” konulu konuşma yaptı. Hükümete mensup bakan ve milletvekillerinin kapı kapı dolaşarak seçime yönelik çalıştığını savunan Baybars, yetkilileri ziyaretlerinde gerçekleri ifade etmemekle suçladı.

Hükümet mensubu yetkililerin seçim ziyaretlerinde ülkeyi kalkındırmaya yönelik çalıştıklarını ifade ettiklerini ancak buna yönelik eylemden bulunmadıklarını savunan Baybars, yetkilileri “toplumla dalga geçmekle”, Başbakanı “hayallerde olmakla” ve toplumdan kopuk” olmakta itham etti.

“Her gittiğiniz kapıda istihdam sözü veriyorsunuz, vatandaşlık sözü veriyorsunuz, arazi sözü veriyorsunuz, menfaat sözü veriyorsunuz. Bu sözleri tutamayacaksınız” diyen Baybars, hükümet yetkililerinin yerel seçimi “federasyoncularla iki devletçilerin seçimi” olarak nitelemesini de eleştirdi.

Başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin dışında Cumhurbaşkanının da yerel seçimler için ziyaret ve bazı bölgelerde seçim konuşması yaptığını söyleyen Baybars, Cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesine değinerek bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı.

Baybars, yetkililerin yerel yönetimler vizyonu, sosyal konut projesi, elektrik affı gibi konularda da yalan vaatlerle insanları kandırmaya çalıştıklarını savundu.

Konuşmasında, marketlerdeki fiyatlar ve pahalılıktan da bahseden Baybars, “Asgari ücreti artırarak ve yüzde 30 hayat pahalılığı vermekle halkın alım gücünü koruyamazsınız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in et ürünlerinin ucuzladığını söylediği gün et fiyatlarına zam geldiğini de kaydeden Baybars, hükümetin bu konuda ne yaptığını sordu.

Baybars konuşmasını, halkın karnının yalan vaatlere tok olduğunu söyleyerek bitirdi.