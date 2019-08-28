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Baybars-Gül görüşmesinde gündem adli işbirliği ve yeni cezaevi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün görüşmesindeki gündemi adli iş birliği ve yeni cezaevi inşaatı oluşturdu.

Baybars-Gül görüşmesinde gündem adli işbirliği ve yeni cezaevi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün görüşmesindeki gündemi adli iş birliği ve yeni cezaevi inşaatı oluşturdu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:23
Baybars-Gül görüşmesinde gündem adli işbirliği ve yeni cezaevi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün görüşmesindeki gündemi adli iş birliği ve yeni cezaevi inşaatı oluşturdu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Türkiye Adalet Bakanlığı ile iş birliğini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi.

Baybars, TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinin başındaki konuşmasında, iki ülke arasında, tarihi ve kültürel bağ ile sevgi ve saygının mevcut olduğunu söyledi.

Baybars, KKTC'nin terörle mücadelede her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti.

İki bakanlık arasında Eylül 2018 de Ankara'da yer alan görüşmede adli yardımlaşma ve yeni cezaevi konularının ele alındığını kaydeden Baybars, bakanlıklar arasında işbirliğini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi.

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GÜL: “ADLİ İŞ BİRLİĞİNİN İLERİ GÖTÜRÜLMESİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise iki ülke arasında her bakımdan gönül bağı bulunduğunu,  adli iş birliğinin ileri götürülmesi bakımından bugünkü toplantının önemli olduğunu söyledi.

Gül, adli iş birliği ve yeni cezaevinin yapımının esas gündem maddeleri olduğunu kaydetti.

İki bakanın görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Bu toplantının ardından da iki bakanın açıklama yapması bekleniyor.

Son Güncelleme: 28.08.2019 13:35
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsAbdulhamit GülTc Kktc Adli IşbirliğiKktc Yeni Cezaevi
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