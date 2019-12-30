Baybars, gardiyan ve mahkumların yeni yılını kutladı

Lefkoşa, 30 Aralık 19 : İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yeni yıl arifesinde Merkezi Cezaevinde gardiyan ve mahkumları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi ve yeni yıllarını kutladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Mevcut merkezi cezaevinde görev yapmanın da, mahkum olarak yatmanın da zor olduğunu çok iyi biliyorum” diyen Baybars, gardiyanların büyük özveri içerisinde çalıştıklarını belirtti.
Baybars, gardiyan ve mahkumların sorunlarını dinledikten sonra merkezi cezaevinde görev yapan gardiyan ve mahkumların yeni yıllarını kutladı.
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