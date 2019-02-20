Baybars: “Belediyeler reformunun ilk bacağı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nda sona gelindi”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın, belediyeler reformunun ilk bacağı olduğunu kaydederek, 2019 yılının belediyelerde reform yılı olacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, BRT Sabah Haber’in konuğu olan Baybars, belediyeler reformuyla ilgili bilgi verdi.

Belediyelerde reform konusunu farklı olarak ele alıp hedefe ulaşmak için sağlam adımlar attıklarını vurgulayan Baybars, tüm kesimlerle konuyu kapsamlı şekilde tartıştıklarını, fikir ve görüşleri değerlendirdiklerini ifade etti. Baybars, esas amacın yerel yönetimlerde çağdaş ve güçlü belediyecilik hedefine ulaşmak olduğunu kaydetti.

Baybars, İçişleri Bakanlığı, Belediyeler Birliği, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık’tan gelen temsilcilerin katılımıyla yasa tasarısının çalışıldığını dile getirdi. Baybars, “Aslında 23 yıldır yürürlükte olan 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın yerel yönetimlerin daha çağdaş hizmet verebilmelerine, mali açıdan daha güçlü bir konuma gelebilmelerine olanak sağlamak amacıyla günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi amacıyla ilgili paydaşlarla bir araya gelinerek yasa tasarısının son hali ortaya çıkarılıyor” dedi.

TEK TEK DEĞİL, KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER

Tek tek değişikliklerle değil, kapsamlı değişikliklere giderek toplu reform niteliğinde yasa hedeflediklerini açıklayan Baybars, “Bugün belediyelerimizin sürdürülebilir mali yapıda olması, çağdaş hizmet verebilir olması gerekmektedir. Maalesef 28 belediyemizin 19’u sürdürülebilir mali yapıda değildir. Bu yönde sıkıntı yaşıyorlar. Kendi kendine yetebilen ve bunun dışında yatırım da yapabilen belediyelerimizin sayısı ciddi anlamda azdır” diye konuştu.

Çevreye ve verilen hizmetlere bakıldığında halk nezdinde hizmet konusunda memnuniyetsizliğin ortada olduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı, “Demek ki bir değişim, dönüşüm ve reform şart. Bir dizi reform niteliğinde değişikliklerle bu yasa tasarısını çağdaş koşullara uygun hale getirmek amaçlanıyor.” şeklinde konuştu.

Şu anda belediyeler reformu kapsamında bir süreden beridir yoğun bir şekilde çalışılan Belediyeler (değişiklik) yasa tasarısı konusunda sona yaklaşıldığını açıklayan Baybars, belediyelerin hem mali yapısının iyileştirilmesi hem de aslında mali yapının iyileştirilmesiyle birlikte belediyelerin idari ve hukuki denetiminin sağlayacak bir mekanizma içerisinde olması gerektiğini dile getirdi.

Ayşegül Baybars, daha önce acilen aldıkları kararla belediyelerin halen birikmiş vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin sürenin 2 yıl daha uzatılmasını içeren Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nı yürürlüğe koyduklarını hatırlattı. Baybars, ek olarak 2018 Mali Yılı Bütçeleri incelenerek Belediyeler tarafından değiştirilen veya ilk defa hazırlanan tüzüklerin önergelerinin de Bakanlar Kuruluna sevk edilerek onaylandığını ve tüm bu adımların bütünsel anlamda bir reforma gidebilmesi için atılan adımlar olduğunu dile getirdi.

“İSTİŞARE KANALIMIZ ÇOK GÜÇLÜ”

Ayşegül Baybars, bir süre önce İçişleri Bakanlığı’nda 28 belediye başkanının katılımıyla toplantı yapıldığını hatırlatarak, hazırlanan tasarı hakkında belediye başkanlarına bilgi verilerek görüşleri alındığını; görüşler doğrultusunda yapılacak çalışmalar sonrası belediye başkanlarıyla tekrar toplantı yapılıp tasarının son şeklinin ele alınacağını açıkladı. Baybars, istişare kanalını çok güçlü tuttuklarını da vurguladı.

Belediyelerin gelirlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Baybars, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelirlerin artırılmasıyla birlikte de yetkinin yani merkezi hükümette toplanan birçok yetkinin belediyelere kayması gerekiyor. Yetkiyle birlikte tabi ki sorumluluğunda alınması gerekecek. Burada yetkinin sorumluluğu doğurması, sorumluluğunda denetimi artırmayı getirmesi sağlanmalıdır. İdari yönetim bu şekilde kurgulanmalıdır. Tasarıyla ilgili bu aşamada, belediyelerin gelirlerinin artırılması, belediyeler tarafından yapılan harcamaların denetiminin güçlendirilmesi, meslek vergisi uygulamasında iyileştirme, merkezi idareden gelen transferlerin reformu ve personel giderlerinin azaltılması gibi esas reformun yapılmasına olanak sağlayacak iyileştirici ilaveler yapıldığını söyleyebiliriz.”

“HEDEF, ÇAĞDAŞ, MALİ YÖNDEN GÜÇLÜ VE KALİTELİ BELEDİYELER SAĞLAMAK”

2019 yılının Belediyelerde Reform Yılı olacağının altını çizen Baybars, esas hedefin çağdaş, mali yönden güçlü ve hizmet kalitesini artırabilecek belediyelerin oluşmasını sağlayacak yasal düzenlemeyi hızlıca ve gerçekçi adımlarla hayata geçirmek olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Baybars, belediyelerin özerkliklerine müdahale etmeden, merkezi hükümetin idari denetimini sağlayacağı şekilde, mali yapının iyileştirilmesi, idari ve hukuki denetiminin sağlanacağı bir mekanizma içinde bulunması yönünde bir iyileştirme yapmayı amaçladıklarını belirtti.

Yıllardır yapılan çalıştaylara ve toplantılara rağmen hala hemfikir olunan bir vizyon bulunmadığını kaydeden Baybars, merkezi hükümet olarak belediyeler reformuna bakışlarının yasanın değişmesi, belediye gelirlerinin artırılması, merkezi hükümette toplanan yetkinin belediyelere kayması yönünde olduğunu ifade etti.

İdari ve mali denetimin şart olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Baybars, “Mali denetimin merkezi hükümet tarafından yapılması değil, iç murakabe sistemi getirmeyi düşünüyoruz, ki buna tüm belediyeler çok sıcak bakıyor. Üç ayda bir bağımsız denetçiler tarafından yapılacak denetlenmelerde merkezi hükümetin değil kendi kendilerini denetleyerek daha doğru hareket etmeleri sağlanacak” dedi.

Belediyelerin denetlenmesi noktasında Sayıştay’ın yetersiz kaldığını söyleyen Baybars, “Sayıştay bazı belediyeleri hızlıca denetleyebiliyor ancak bazılarını denetlemede çok geriye gidebiliyor. Bu belediyeler arasında da sorun oluyor, beni de çok rahatız ediyor” ifadelerini kullandı.

“2019 yılı belediyelerin reform yılı olacak” diyen İçişleri Bakanı Baybars, herkesin kendini hazırlamasını istedi.

“İçişleri bakanı olarak, ‘ben yaptım oldu’” şeklinde bir tutumu olmadığını kaydeden Baybars, Belediyeler ile sürekli görüştüklerini söyledi, yereli en iyi bilenin yerel yönetimler olduğunu vurguladı.