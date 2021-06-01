Baybars: “Adalı cinayetine ilişkin adım atılmasının gecikmesi ihmale yol açacaktır”

HP MİLLETVEKİLİ BAYBARS, GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

“DEVLET, TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN ADALETİN TECELLİSİNİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR”

“ADALI CİNAYETİNE İLİŞKİN ADIM ATILMASININ GECİKMESİ İHMALE YOL AÇACAKTIR”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, “ülkede yaşanan ekonomik kriz, demokrasi ve ülke yönetimi konusundaki sıkıntılar, hükümetin vatandaşına verdiği değer, insanlara yaşattığı sıkıntılar nedeniyle zor günlerden geçildiğini” söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı programda gündemin önemli başlıklarını değerlendiren Baybars, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin de yorumlarını paylaştı.

Ortada, hukuken araştırılıp incelenmesi gereken bir suç olduğuna işaret eden Baybars, 25 yıl önce işlenmiş faili meçhul bir cinayetin failinin bulunmasına yönelik yeni bir iddianın ve ifadelerin ortaya çıktığını, bu nedenle askıda olan soruşturmanın tekrardan canlandırılması gerektiğini ifade etti.

Baybars şu ifadeleri kullandı:

“Bizim ülkemizde yürürlükte olan ceza yasalarına göre bu tür suçlarda zaman aşımı yoktur. Cinayetin işlendiği ve mağdurun bulunduğu yer KKTC olduğundan suçun aydınlanması ve soruşturmanın etkin ve yeterli bir şekilde yapılması yükümlülüğü bizim polis teşkilatımızın üzerindedir. AİHM, Kutlu Adalı’nın eşinin yaptığı başvuru üzerine verdiği kararında, yetkililerin cinayet suçunun aydınlanmasına ilişkin yeterli ve etkili soruşturma yapılmadığını, bu nedenle de AİHM’nin ‘yaşam hakkı’na ilişkin ilkesinin ihlal edildiğini ortaya koymuştur. Bundan hareketle 25 yıldan sonra ortaya çıkan yeni iddialar çerçevesinde bu faili meçhul cinayetin aydınlatılması için bir fırsat daha ele geçmiştir. Ülkemizdeki toplumsal düzenin tesis edilebilmesi, toplumsal huzur ve barış için devletin, suçları önleme, suçların faillerini ortaya çıkarmak için etkin ve adil soruşturma yapma, soruşturma sonucunda failleri yargılatma ve adaletin tecellisini sağlama yükümlülüğü vardır. Bu nedenle yetkililerin soruşturmayı ileri götürme sorumluluğu bulunmaktadır.”

“ADALI CİNAYETİNE İLİŞKİN ADIM ATILMASININ GECİKMESİ İHMALE YOL AÇACAKTIR”

Baybars, Başbakan Ersan Saner’e, bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına, Türkiye ile KKTC arasında olan Adli İş Birliği Anlaşması gereği bir adım atılmadığına ilişkin soru yönelttiklerini ancak “yanıt alamadıklarını” söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın ve Başbakan’ın “Suç varsa gereken yapılır” yanıtını verdiğini belirten Baybars, “Gerekenin ne olduğu ortadadır, gecikmesi de ihmale yol açacaktır. Bu davayı bu kadar hafife almalarının altında ne yattığını da bilmiyoruz” dedi.

“HÜKÜMETİN BİR NÜFUS POLİTİKASININ OLMAMASI ÜLKENİN ÇAĞ NÜFUS DENGESİ KORUMAK AÇISINDAN TEHLİKELİDİR”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in ‘2 bin 500 kişiye vatandaşlık verildiği’ yönündeki açıklamasını da değerlendiren Ayşegül Baybars, “iktidarın sürekli yurttaşlık meselesini tartışma konusu yaparak, siyasete bulaştırılan, seçimde oy alabilmek için vaade dönüştürülen bir konu haline getirdiğini” belirtti.

Vatandaşlık konusunu değerlendirirken nüfus politikasının önemli olduğuna değinen Baybars, hükümeti plansızlık konusunda eleştirdi.

Beş ayda 2 bin 500 vatandaşlık verilmesinin çağ nüfus dengesini bozduğunu savunan Baybars, bu adımların çağ nüfus dengesini bozabileceğini ve hiçbir ülkede kabul görmeyecek uygulamalar olduğunu ileri sürdü.

Baybars, şunları kaydetti:

“Elbette evlilik dolayısıyla verilen vatandaşlıklar doğal ve yasal haklardır. Ancak çağ nüfus dengesini korumak için vatandaşlıklar belli bir kotada verilmelidir. Bu hükümetin herhangi bir politikası olmadığı gibi nüfus politikası da yok. Hükümetin artık toplumun iradesini yansıtmadığını söyleyerek bir an önce seçime gidilmesi noktasında yaptığımız çağrıların ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bir an önce seçime gidilip irade yenilenmesi, politika oluşturamayan, ülke menfaatine iş yapamayan hükümetin toplumun önünde engel olmaktan çekilmesi gerekiyor.”